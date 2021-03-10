Откроют ли счет ИП в банке, если по другим счетам у него блокировка? Счет не для нужд ИП

ИП налоговики заблокировали счет, уже все списали, но блокировка порой может и не делю, и даже две провисеть. А откроют ли этому ИП в банке счет как простому физлицу?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«Откроет ли банк счёт физлицу, если налоговая заблокировала счета ИП? У меня уже все с расчетного счета списали, но блокировка же будет болтаться недели две».

В комментариях пишут, что откроют без проблем.

«Откроет конечно. В случае, если есть задолженность перед ИФНС, будучи ИП, то по паспортным данным и прочей абсолютно любой частной информации (не обязательно по ИНН) легко разыщут должника и заблокируют и эти счета, вообще любые».

Автор отвечает, что счета, не относящиеся к ИП никто не трогал.

«Ну пока мои счета физлица никто не трогал. Но мне не это важно, а чтобы счёт в принципе открыли, несмотря на существующую блокировку».

Еще советуют налоговиков с разблокировкой поторопить.

«Налоговиков дерните хорошенько, что все долги погашены и срочно отзыв. Они сейчас деньги быстро разносят — пять дней деньги в астрале уже не гуляют».

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