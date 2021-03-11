Налоговики доначисляют НДС с пенями и штрафами, заявленный компанией, если, по их мнению, сделки были проведены со спорными контрагентами. Сведения об их «спорности» они черпают из внутренних и общедоступных информационных ресурсов. Суды же против такого подхода.

Отдельно об информационных ресурсах. Налоговый юрист Ольга Пономарева, управляющий партнер «Пронина Пономарева и партнеры», рассказала «Клерку», что налоговики могут пользваться как общедоступными базами данных по налогоплательщикам, так и своими внутренними. Среди них: АСК-НДС, ВНП-отбор, ФИР «Риски», ЮЛ-КПО, ПК ВАИ, ГИБДД, Росреестр, ФТС, «ПИК-однодневка» и т.д. И такие аналитические базы, как: ФИРО-ПРО, СПАРК, Контур-Фокус.

Постановление Арбитражного суда СКО от 20.01.2021 по делу №А25-2517/2019 (можно скачать во вложении).

Суд рассмотрел кассационную жалобу МРИ ФНС № 1 по Карачаево-Черкесской Республике. И отклонил ее. Вслед за первыми двумя инстанциями.

А суть дела была такова. В ООО «Шанс» пришли с выездной проверкой налоговики. И доначислили недоимку на 29 миллионов. Если быть точнее, то 29 862 024 рублей НДС за I — IV кварталы 2015 года, 9 511 087 рублей пеней и 7 713 456 рублей штрафа.

Общество обжаловало решение налоговиков в Управлении. Там только отменили часть штрафа в размере 3 856 728 рублей. В остальном оставили без изменения. Компания пошла в суд.

«Суд установил, что в проверяемом периоде общество выполняло работы по государственным контрактам по капитальному ремонту, реконструкции, строительно-монтажные, подрядные работы на различных объектах, в связи с чем заключило договоры поставки строительных материалов с поставщиками ООО „Сириус Плюс“, ООО „Медиа Инвест“, ООО „Медиа“. В обоснование заявленных вычетов по НДС общество представило соответствующие договоры, счета-фактуры, документы об оплате материалов».

Как далее указано в судебном акте, суд установил наличие и надлежащее оформление всех документов. И признал ошибочным вывод налоговиков о том, что общество не имело права на вычет по спорным контрагентам.

Налоговики ссылались на информационные ресурсы, в которых сведения о контрагентах выглядели нелицеприятно, однако суд отмел и этот довод.

«Признавая спорных контрагентов реально осуществлявшими поставку строительных материалов обществу, суд отметил, что большая часть сведений, содержащихся в информационных ресурсах об отсутствии у поставщиков необходимых ресурсов для осуществления поставок, относится к периодам, отличным от проверяемого; у контрагентов имелись ресурсы, необходимые для ведения предпринимательской деятельности в сфере поставки строительных материалов».

По мнению суда, налоговики также не представили убедительных доказательств формальности документооборота и видимости хозяйственных операций. Довод же налоговиков об отсутствии в представленных налогоплательщиком УПД сведений о транспортировке стройматериалов опровергли тем, что у него есть свои грузовые транспортные средства. Ими и осуществляли доставку.

«Непредставление обществом транспортных документов признано судом не свидетельствующим об отсутствии правовых оснований для применения налогового вычета по операциям, связанным с приобретением товара и дальнейшим его использованием в работе, не опровергающим реальность хозяйственных операций».

Налоговики попытались также указать суду на уголовное преследование некой организованной группы по обналичиванию денежных средств. Но и тут не была показана связь этих лиц с использованием счетов спорных контрагентов, либо участие в незаконной банковской деятельности компании-заявителя.

«В приговоре нет сведений об участии общества в совершении действий по „обналичиванию“ денежных средств, ссылок на доказательства совершения таких действий контрагентами общества и с его ведома, а также нахождении спорных поставщиков под контролем общества или „круговом“ движении денежных средств, их возврате обществу».

В итоге, кассация налоговикам отказала.

Интересно мнение судов об используемых налоговиками «внутренних информационных ресурсах». Так, в постановлении апелляционной инстанции по этому же делу, от 18.09.2020, сказано, что информация из внутренних ресурсов налоговиков еще не является доказательством неблагонадежности контрагента.

«Вывод налогового органа об отсутствии у спорных поставщиков необходимых ресурсов для осуществления поставок строительных материалов основан на анализе информационных ресурсов налоговых органов. При этом налоговым органом не учтено, что большая часть сведений, содержащихся в указанных информационных ресурсах, относится к периодам, отличным от проверяемого — критерии риска начали действовать после проверяемого периода, либо прекратили свое действие до проверяемого периода.

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 26.04.2016 г. № 305-КГ16-3048 информационные ресурсы, как правило, носят справочный характер и используются для решения вопроса о целесообразности проведения налоговыми органами мероприятий налогового контроля.

Отсюда следует, что данные информационных ресурсов сами по себе не свидетельствуют о неблагонадежности поставщика».

Кстати говоря, апелляция просто повторила указанное судом первой инстанции в решении от 10.07.2020.

В первой инстанции, кстати, судьей был сделан еще один интересный вывод.

«Сделки, заключенные налогоплательщиком со спорными контрагентами, соответствовали его обычной хозяйственной деятельности. Границы проявления должной осмотрительности определяются, в том числе, доступностью сведений, которые могут быть получены налогоплательщиком о своих контрагентах».

То есть, если налоговики по своим базам могут видеть несколько дальше и шире, отнюдь не означает, что бизнес может то же самое.

По поводу доказательств налоговиков на основании их «внутренних информационных ресурсов» у юристов есть другое мнение. А именно, как они называют, «царица баз», АСК НДС-2. По доказательствам на основании сведений из нее суды на сторону налогоплательщиков почти не встают.

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