Как понять, компания на УСН 6% или 15%? Налоговики не хотят по телефону говорить

Компания подавалась о переходе с УСН 6% на 15%. Вот только сейчас бухгалтер нашла ошибку в уведомлении, и не может понять, на каком же варианте УСН они сейчас находятся. А налоговики по телефону не консультируют.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, может кто нибудь знает, как получить информацию по системе налогообложения УСН 6 или 15%. Звоню в налоговую, в ответ присылайте информационное письмо и через месяц приезжайте в налоговую за ответом, по телефону информацию не даём».

Далее автор поясняет более подробно.

«В конце 2019 подавалось заявление по форме 26.2-6 о переходе на 15%, в заявлении нашла ошибку, вот и не могу понять перевела налоговая с 6 на 15, или нет».

Советуют через Личный кабинет в свободной форме письмо налоговикам отправить. А еще через Управление обратиться.

«Попробуйте через сайт Управления отправить, на запросы сверху быстро реагируют. Или на прием к начальству запишитесь».

А кто-то с разных сторон зашел:

«На днях отправила запрос о применении режима налогообложения, но пока без ответа. Сегодня позвонила в отдел по работе налогоплательщиками и мне по телефону сказали».

Еще рекомендуют через ТКС запросить:

«Запросите письмом через ТКС — прошу предоставить сведения о применяемой ООО »..." системе налогообложения (для УСН указать вид — 6 или 15%), мне ответили в течение недели«.

Автор пишет, что «пробовала, не отвечают, 3 раза запрашивала». В ответ рекомендуют жалобу писать.

«Жалоба через личный кабинет в областное управление об отсутствии ответа на обращение районной налоговой. через полчаса всё исполнят и позвонят с просьбой отозвать жалобу».

Автору же налоговики предложили запрос по ТКС отправить, а за результатом лично ехать.

«Мне ответили так, делайте запрос через ТКС и через месяц приезжайте за ответом в налоговую».

Познакомиться что ли хотят?