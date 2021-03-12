По сути, бухгалтер, а по должности — помощник главбуха. Москва, 45 тысяч

Хотят помощника главбуха с полноценным функционалом бухгалтера. И, конечно же, зарплата 45 тысяч. Для Москвы.

Разместили в «Красном уголке бухгалтера».

«В дружественную компанию нужен ПОМОЩНИК главного бухгалтера. Описание пересылаю. Компания дорожит сотрудниками, сотрудники в среднем работают по 10 лет. Вакансия — в связи с расширением на много лет. Кто заинтересован — связывайтесь напрямую. Ниже — описание вакансии.

Компания, занимающаяся оптовой и розничной торговлей сувенирами из поделочных камней приглашает на работу помощника главного бухгалтера. Требования: образование не ниже ср. специального (профильного), опыт работы в бухгалтерии от 1 года, уверенный пользователь 1С 8.3 , MSWord, MSExcel, Клиент-банк. Знание правил ведения документооборота и основ бухучета, аккуратность, исполнительность.

Обязанности: ведение следующих участков учета: реализация, расчеты с покупателями, проведение сверок с контрагентами и ИФНС, касса, банк, расчет зарплаты, кадры, отчеты в ПРФ, ФСС, НДФЛ. (20 человек) Организация применяет УСНО. Полный рабочий день 10-18, м. Ленинский проспект, 7 минут пешком, зарплата от 45000 руб. в месяц по результатам собеседования».

В комментариях оптимизм автора не разделили.

«Много много лет быть ПОМОЩНИКОМ и 10 лет работать за 45 тр — сомнительная перспектива. Я понимаю, что компания с сувениркой физически не сможет платить больше, но ведь нельзя же так цинично принижать работу бухгалтера и называть его помощником».

Кто-то удивляется, почему именно помощник.

«Интересно, почему при таком функционале это помощник? Помощник может выполнять несколько простых рутинных операций, а тут, например, расчёт зарплаты».

Эту мысль поддержали:

«Да, плюс кадры, да сверки, да все отчеты в ПФР. И это при упрощенке. Главбуху ИМХО, только бамбук курить остается».

А кто-то высказывает мысль, почему по сути бухгалтера хотят назвать помощником:

«Предположу, помощнику не так стыдно такую ЗП предлагать, наверное».

Собственно, название должности, функционал и вознаграждение вызвали основное возмущение вакансией.

«Мдя... У нас если брали помощника бухгалтеру, то это документы зашить, сканы. Ну и разовые поручения. Помощник будет делать зарплатные отчёты и зпл считать? Круто по функционалу, а по зарплате как жульничество».

Кто-то интересуется, куда дели зама:

«А что, зама упразднили? Теперь помощник называется? Т.е. есть главбух и „немножечко“ помощник».

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