Налоговики терзают заказчика, поскольку ныне не существующий подрядчик не указал его в декларации по НДС

Подрядчик не указал заказчика в декларации по НДС. На данный момент он исключен из ЕГРЮЛ по инициативе налоговиков. Теперь налоговики докопались до заказчика.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Кто сталкивался с ситуацией: за 2018 г. 4 кв. контрагент-подрядчик не показал заказчика в декларации НДС. ФНС вычислила в этом году, стали разбираться. Подрядчик был в 2020 г. закрыт по инициативе ФНС — недостоверка по юр. адресу. Заказчику поставили условие: или платите или пусть контрагент сдает уточненку, что не возможно, и ФНС полагаю знает, что ООО подрядчика ликвидировано. Документы на выполненные работы есть, объект сдан».

В комментариях пишут, что случай не единичный.

«У нас то же самое, несколько контрагентов обнулили декларации, по данным ФНС. Но это все устно, на комиссии, требований от ФНС нет, пугают выездной. Предоставили все доки по сделкам и пояснительную. Что дальше, не знаю, оснований у нас для уточненки нет, а нервы, конечно, мотают».

И еще один случай:

«Да, и у нас такая же ерунда... Стало это все носить массовый характер. Налоговые усиленно работают».

Советуют следующее:

«Если сделка была реальная, то можно доказать, например перепиской с контрагентом, свидетелями, что работы проводились, какие, как. Если разрыв за 2018 год обнаружили только сейчас, то скорее всего, что этот разрыв только сейчас и сделали сами налоговики. Если есть связь с контрагентом, запросите выписку из декларации. Разрывы видны сразу. Почему налоговики сразу не прислали требование по НДС?».

Вот что по этому пишет налоговый адвокат:

«Имейте в виду, если уточнитесь по 4/18-го, затем „прилетит“ за другие периоды работы с этим контрагентом.

Собирайте доказательства реальности сделки с данным контрагентом [переписка, контакты, подтверждение выполненных работ, свидетельские показания, адвокатский опрос гендира контрагента и т.п.].

Проанализируйте свою деятельность за прошедшие три года на предмет риска назначения ВНП, но не забывайте про тематическую ВНП, которая в Москве назначается от суммы вероятных доначислений в 4 млн рублей».