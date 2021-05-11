Правильно оформленные санаторные путевки не облагаются НДС

Услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций, оказываемые физлицам, не подлежат обложению НДС в следующих случаях:
- при выдаче билета в виде БСО, сформированного в установленном порядке;
- при одновременной выдаче билета установленной формы и кассового чека (БСО).
Однако такая путевка (абонемент) может выдаваться клиентам, если соблюдаются правила применения ККТ:
Помимо данных способов, кассовый чек может быть выдан клиенту в виде документа с содержащимися на нем реквизитами чека (БСО): QR-кодом и (или) датой и временем расчета, порядковым номером фискального документа, признаком расчета, его суммой, заводским номером фискального накопителя и фискальным признаком документа.
1. БСО может быть оформлен с помощью онлайн-кассы. При этом в нем могут быть указаны дополнительные реквизиты с учетом сферы деятельности, в которой ведутся расчеты. То есть содержимое туристской путевки погружается в БСО, сформированный ККТ.
2. Туристская путевка может быть оформлена одновременно с выдачей кассового чека.
3. БСО может быть оформлен в виде утвержденной формы бланка документа с нанесением на него QR-кода, сформированного ККТ.
То есть на выдаваемом документе указывается QR-код или вышеперечисленные признаки. Печать при этом может производиться устройством организации, а не принтером ККТ. Никакие дополнительные документы при этом не требуются.
Отсканировав QR-код с путевки, клиент сможет получить на мобильный телефон кассовый чек в электронной форме, который приравнен к классическому чеку. После этого он может распечатать его и предъявить, например, работодателю для подтверждения расходов.