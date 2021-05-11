Правильно оформленные санаторные путевки не облагаются НДС

Услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций, оказываемые физлицам, не подлежат обложению НДС в следующих случаях:

при выдаче билета в виде БСО, сформированного в установленном порядке;

при одновременной выдаче билета установленной формы и кассового чека (БСО).

При этом отпечатанные типографским способом или на принтере путевка или абонемент не являются БСО. Об этом предупреждает ФНС.

Однако такая путевка (абонемент) может выдаваться клиентам, если соблюдаются правила применения ККТ:

1. БСО может быть оформлен с помощью онлайн-кассы. При этом в нем могут быть указаны дополнительные реквизиты с учетом сферы деятельности, в которой ведутся расчеты. То есть содержимое туристской путевки погружается в БСО, сформированный ККТ. 2. Туристская путевка может быть оформлена одновременно с выдачей кассового чека. 3. БСО может быть оформлен в виде утвержденной формы бланка документа с нанесением на него QR-кода, сформированного ККТ.

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Помимо данных способов, кассовый чек может быть выдан клиенту в виде документа с содержащимися на нем реквизитами чека (БСО): QR-кодом и (или) датой и временем расчета, порядковым номером фискального документа, признаком расчета, его суммой, заводским номером фискального накопителя и фискальным признаком документа.

То есть на выдаваемом документе указывается QR-код или вышеперечисленные признаки. Печать при этом может производиться устройством организации, а не принтером ККТ. Никакие дополнительные документы при этом не требуются.

Отсканировав QR-код с путевки, клиент сможет получить на мобильный телефон кассовый чек в электронной форме, который приравнен к классическому чеку. После этого он может распечатать его и предъявить, например, работодателю для подтверждения расходов.