Гендир купил квадроцикл на ООО: как обосновать расходы

Оформить квадроцикл на организацию можно, если подтвердить производственный характер покупки. Например, для доставки грузов по труднодоступным местам. В противном случае — беспроцентный заем гендиру в размере стоимости автомобиля с удержанием НДФЛ.

В «Красном уголке бухгалтера» был задан интересный вопрос:

«Гендир приобрёл квадроцикл для ООО на ОСНО. Как обосновать производственный характер покупки? У нас вид деятельности грузоперевозки,может для перевозки запчастей? И надо ли путевые листы выписывать?»

Кто-то отметил, что можно квадроцикл поставить на учет:

«Легко. Для доставки малогабаритных грузов в труднодоступные области в условиях бездорожья».

Был предложен и другой вариант учета квадроцикла:

«Обосновать покупку дорогой игрушки можно, но сложно. Например сдача в аренду, отнести на ОС. Либо в управленческие в рекламных целях для поднятия продаж. Перевозка запчастей и малогабаритных грузов внутри предприятия не очень убедительно. т.к.самоходный агрегат не отвечает классу ТС для перевозок. Все это придется убедительно доказывать при проверке».

Если нет возможности обосновать производственную необходимость, то придется все же ставить в доход генеральному директору:

«Никак не обосновать. Вы ведете бизнес в труднодоступных местах? Ставить на доход гендиру».

В ответах встречаются и более креативные, например:

«Представительские расходы. В целях организации проведения деловых встреч с контрагентами. Ну и инспектора в лес вывезти, если сразу не поймет связь расходов с доходами».

На ООО можно оформить любое имущество, обосновав его производственную необходимость. Если организация действительно будет использовать квадроцикл в деятельности, то его нужно поставить на баланс как ОС при наличии документов, подтверждающих покупку. Если квадроцикл не будет использоваться в деятельности фирмы, то можно провести его оплату как беспроцентный заем гендиру (не забыть про НДФЛ с матвыгоды!).

Или считать это подарком директору и со всей стоимости квадроцикла удержать и уплатить НДФЛ.