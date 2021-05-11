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Не выдал трудовую книжку уволенному — заплати компенсацию

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Рубрика Трудовые отношения
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Уволенный сотрудник имеет право потребовать денежную компенсацию за несвоевременно выданную трудовую книжку. В этом случае работодатель незаконно лишает человека права на оплачиваемый труд.

Трудовая книжка выдается увольняемому сотруднику в последний день работы. Если человека не было на работе в этот день, то работодатель должен направить уведомление о необходимости забрать трудовую книжку или письменного согласия на отправление ее по Почте России. Уведомление направляется по всем известным адресам работника заказным письмом с уведомлением.

По заявлению уволенного сотрудника, трудовая книжка выдается ему в течение 3 дней со дня обращения. При нарушении данного срока работодатель обязан возместить неполученный заработок в соответствии со ст. 234 ТК.

Об этом напомнил Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Работодатель освобождается от выплаты компенсации в следующих случаях:

  • отказ работника от получения трудовой книжки;
  • отсутствие ответа на уведомление о необходимости получения трудовой книжки;
  • прогул работы или арест сотрудника.

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