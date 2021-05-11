Аграриев хотят заставить платить штрафы за ущерб природе

Металлургов и агробизнес обяжут копить на ликвидацию ущерба природе. О готовящейся инициативе рассказал глава Минприроды Александр Козлов. Эксперт-аграрий прокомментировал возможные поправки.

Об этом пишет «РБК»

«Любой оставленный вред — это очень дорого и трудозатратно. Государство не может это делать на деньги налогоплательщиков — за тех, кто зарабатывал сверхприбыль и бросил потом свой объект», — пояснил он.

Комментирует Кирилл Ермоленко — член регионального отделения Партии Роста в Самарской области, совладелец конного завода «Ермак», глава КФХ.

«Как аграрий, я очень не доверчиво отношусь к данным законопроектам. Да действительно агропром наносит вред окружающей среде. И не только животноводы. Мы перепахиваем поля, разрушаем при этом естественную экосистему и саму почву.

Только 30% земледельцев используют нулевую технологию возделывания почвы, и мультисевооборот (от 5 культур на поле). В основном все по-прежнему используют плуг, хотя в последнее годы стали неохотно, но все же переходить на минимально-травмирующие технологии. Но они — всего лишь промежуточная стадия к работе по нулевой технологии, и тоже, хотя и в меньшей степени, но разрушают природу.

И под старые и промежуточные технологии у аграриев завязано абсолютно все. И специалисты, и техника, и, что называется, орудия труда. Если резко запретить эти технологии или наложить штрафы за порчу природы, то это будет по затратам равносильно открытию нового предприятия. И на это нужно не один год. Абсолютно никто не сможет себе это позволить. В конечно счете аграрии разорятся...

Что касается животноводческих комплексов, то тут ситуация еще хуже. Например просто суточный вывоз навоза на соседнее поле по затратам дороже, чем покупка и использование на этом же поле первоклассных неорганических удобрений. В итоге навоз я попросту складирую. Если завтра меня заставят его в короткий срок вывезти, я попросту не смогу финансово это себе позволить.

Поэтому, читая подобные законы, у меня появляются мысли, что в постпандемию кто-то пытается не сохранить природу, а задушить сельское хозяйство».

На «Клерке» сегодня писали, что только 2% экологических штрафов потратили на экологию в прошлом году.