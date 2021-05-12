Банк заблокировал счет из-за платежа поставщику на 161 тыс. руб. Стоит сменить банк?

Фирма работает с начала апреля этого года, финмониторинг банка заблокировал счет из-за платежа ИП на сумму 161 тыс. руб. Причем, это реальный поставщик, он им товар отгрузил. Стоит сменить банк?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Новой фирме, что только с апреля начала деятельность (первые поступления на р/с). Сегодня финмониторинг поставил блок на р/с на основании того, что мы отправили платеж на сумму 161 000 руб. поставщику продукции ИП.

Менеджер из банка звонит и говорит, что мол отзывайте платежку и снимем блок или шлите все документы в том числе по разовой сделке на приход денег всего на 42000.

Что за бред такой? Ничего отзывать не стала. Отправила всю отчетность и квитанции о принятии ее, в том числе РСВ за 1 кв. 21 г., информационные письма касательно деятельности и заработной плате, помещениях в аренде, сканы приходных и закрывающих доков, договора...».

На вопрос, что за банк такое творит, автор пишет:

«Веста банк. Именно изгаляется. Мы с апреля отгрузили да, много, но у нас отсрочка платежа. От силы 1 млн нам вернули за апрель. Я в шоке. Два часа убила на сканы и письма».

На это пишут, что стоит подумать о счете в другом банке.

«Звоночек, чтобы открыть еще один счет в другом банке».

Автора спросили, почему платежку не отозвали:

«А почему не отозвали ПП для разблокировки? Вам же предложили самый простой способ.не понимаю для чего становиться в позу а потом тут жаловаться».

Автор на это пишет, что они вообще-то товар оплачивали поставленный:

«Отозвать и не оплачивать поставщику за проданный нам товар? Нам бесплатно его никто не отдает вообще-то...».

А вот обстоятельный комментарий, почему банки так могут делать:

«У банков есть внутренняя инструкция, по которой они работают. Кто-то соблюдает, кто-то нет. Среди прочих там есть пункт, по которому платёж относят к подозрительным: приход и вывод на ИП в тот же день. Попробуйте в следующий раз после прихода выждать 2-3 дня. Чтобы Деньги полежали на счёте. Ну и если вы весь приход сразу скидываете на ИП-шника, это тоже для них как красная тряпка для быка».