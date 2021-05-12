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Копия доверенности на получение сведений из ЕГРН должна быть нотариально заверена

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Рубрика Нотариат
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При запросе данных ограниченного доступа из ЕГРН по доверенности, к заявлению прикрепляется ее нотариально заверенная копия.

Такое разъяснение дано в Письме Росреестра от 27.04.2021 №13/1-00088/21. При запросе закрытых сведений из ЕГРН через представителя к заявлению прилагается оригинал или нотариально заверенная копия доверенности.

В перечень сведений ограниченного доступа включена информация:

  • об имущественном праве определенного человека на объект недвижимости;
  • признание недееспособным или частично дееспособным;
  • правоустанавливающие документы.

При направлении запроса через интернет электронная доверенность подписывается УКЭП нотариуса или заявителя.

Если человек запрашивает открытые данные из ЕГРН, то никакая доверенность не нужна. Запрос открытых данных можно сделать на сайте Росреестра.

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