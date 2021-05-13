Стоит ли давать сотруднику справку по форме банка с завышенным доходом?

Сотрудник просит справку о доходах по форме банка с большей суммой, чем у него зарплата. Стоит ли ему такую давать, и чем это чревато для бухгалтера?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Сотрудник обратился и попросил справку по форме банка. Естественно просит указать чуть больше. А меня терзают сомнения. Если, к примеру, не станет возвращать он кредит и объявит себя банкротом, банк ведь может и мне предъявить претензии? А какие ещё могут быть подводные камни?».

В комментариях пишут:

«Когда звонят по телефону из банка — подтверждаю, что да, работает. Насчёт размера ЗП — предлагаю им самим назвать сумму и говорю что всех не упомнишь но у этого может быть примерно такая. Этого обычно хватает».

Кто-то сомневается, что так стоит делать:

«А банки не задают вопрос, почему зарплата не совпадает с отчислениями в пенсионный фонд? Сейчас все в свободном доступе, банки все официальные доходы без этой справки видят, разве не прошло время, когда рисовали зарплату для ипотеки, виз?».

На это ответили, что никто в свободном доступе конфиденциальные данные не выкладывает.

«Никто в свободном доступе не может видеть доходы граждан. Это персональная информация. С чего вы взяли, что банки имеют доступ к этой информации легально?».

Вот еще мнение, что справка по сути фальшивая:

«Работодатель выдаёт фальшивую справку и по телефону организации сотрудник, указанный в справке, подтверждает этот документ».

Завязался даже небольшой спор:

«Нет. Работодатель выдаёт 2-НДФЛ. Где сотрудник взял печать и как поставил подпись на справке в свободной форме никто не знает. И где я написала что кто-то подтверждает документ?

Банк задаёт конкретные вопросы:

Работает ли у вас такой-то?

Может ли быть у такого-то такая-то зарплата?

На это человек взявший трубку говорит что сотрудников дескать много и вообще это внутренняя информация но если сумму назовёте — скажу может такое быть или нет. Кто именно взял и почему представился бухгалтером, тоже никто не знает».

Вот еще мнение, что банки все и так понимают, что зарплата бывает и белая, и серая:

«Да мне кажется, все понимают и знают, что сотрудник получает столько-то, официально другая цифра. Я в свое время столько этих справок сделала и никто ничего не спрашивал. Обычно звонили и спрашивали, работает или нет, размер ЗП не спрашивали. Да и потом банк это не проверяет, если не будет платить, там у них уже своя система не будет платить, там уже коллекторам передают».

Вообще, такая справка больше чревата для самого сотрудника, в случае, если он захочет начать процедуру личного банкротства. Если справка по форме банка не отражает его реальный доход, у него есть риски вместо реструктуризации задолженности отправиться в реализацию имущества.