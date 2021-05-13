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Незарегистрированный договор аренды помещения: учесть платежи в «прибыльных» расходах нельзя

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Рубрика Налог на прибыль
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Для учета арендных платежей при расчете налога на прибыль договор аренды должен быть зарегистрирован в Росреестре. Такое условие обязательно для договора аренды 1 год и более.

Минфин РФ в Письме от 19.04.2021 № 03-03-06/1/29066 придерживается позиции, что для признания расходов в целях налогообложения прибыли все затраты должны быть официально подтверждены.

Основными критериями документального подтверждения расходов по аренде помещения признаются:

  • регистрация договора аренды в Росреестре, при условии, что срок договора не менее 1 года;
  • аренда необходима для осуществления деятельности;
  • есть платежные и закрывающие документы.

Следует заметить, что письмо Минфина выглядит странно. В нем не указано про то, что регистрации подлежит только договор аренды, заключенный на срок 1 год и более. Такое впечателение, что из него выпал какой-то абзац. На всякий случай приводим ссылку на норму закона сами — пункт 2 статьи 651 Гражданского кодекса:

Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

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