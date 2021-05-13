Если у фирмы новый директор, кто будет платить штраф из-за несдачи СЗВ-М? Новый или старый?

Если директор прописан в одном регионе, а работает в другом, куда ему прилетит штраф из-за несданной СЗВ-М? А если директор сменился, кто штраф платит, старый или новый?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«И снова вопрос про штраф по СЗВ-М. Решение о привлечении к административке на директора приходит на его адрес регистрации или по ЭДО на организацию. Кто в теме?».

В комментариях пишут, что придет на адрес регистрации директора. А еще пишут, что в суде можно за директора по доверенности все получить:

«Протокол ПФР передаёт в мировой суд по месту прописки директора, решение и реквизиты можно получить за директора по доверенности в судебном участке».

Еще пишут, что директору может прилететь на «Госуслуги». А кому-то в СБИС приходит уведомление.

Кому-то по ЭДО не приходит:

«Видимо зависит от региона. нам не приходили бумаги на штрафы через ЭДО. На ООО подали напрямую в арбитраж (2018 г.) и затем приставам (слали ли по почте на юрадрес не знаю, был недостоверный в то время), на дира — по домашнему адресу в мировой суд».

По штрафам за СЗВ-М задали еще один вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«У меня вопрос про административный штраф на руководителя за несвоевременную сдачу СЗВ-М, в последнее время очень популярная тема.

Если в организации сменился директор, имеет ли право ПФР подать в суд на бывшего директора? Того, при котором совершено нарушение? Или штраф должен платить действующий директор? Или может уже никто не должен?

И ещё по поводу ИП — я правильно понимаю, что ИП административный штраф за руководителя не платит, только по 500 р. с человека?».

В комментариях пишут:

«Накладывается 2 штрафа. На директора, как на физлицо, ему приходит. И второй — на юридическое лицо, как на агента».

Пишут, что отвечать должен старый директор, причем тут новый?

«Сталкивались, штраф только на организацию. На текущего директора не может быть штраф наложен, т.к. он не несёт ответственность за действия предыдущего. Писали письмо в ПФР с приложением приказа на увольнение предыдущего ген. директора и все».