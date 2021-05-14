😓 Как вести себя бухгалтеру на допросе в ОБЭП?

Бухгалтеры делятся опытом, как вести себя на опросе в ОБЭП (сейчас это называется ОЭБ и ПК, суть та же)? Что говорить, что не говорить, стоит ли взять с собой адвоката?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Кого-нибудь вызывали в ОБЭП, как бухгалтера-ИП? Кто бывал? Как вести-то себя? Что нести??? Как правильно использовать ст. 51 Конституции? Благодарю».

В комментариях сразу же выдали, что делать, что не делать:

«Главное, лишнего не наболтать. Меня когда-то учил один военный прокурор: говори „не помню“.

Было? Не помню. Не было? Не помню. Я человек занятой, много работы, нужно вспомнить.

Таким образом. вы выиграете время, с юристом посоветуетесь, ну через неделю сходите ещё раз, там уже по остановке, но если загоняют — не помню. Вы на фото? Человек похожий на меня, может и я, или не я.

Ещё момент, показания не меняйте, нельзя говорить было, а потом через неделю не было. Не помню. Пускай доказывают, было или не было, на худой случай на суде можно сказать вспомнил, каюсь. Удачи вам!».

Кто-то шутит, но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки.

«Мыть руки перед едой, а в полицию и к прочим только с адвокатом. Даже на вручение вам медали».

Кто-то успокаивает, что страшного там нет ничего:

«Ничего там страшного нет. Я так понимаю, вообще организация небольшая, с такими они общаются лояльно. Меньше отвечайте на их вопросы, по возможности задавайте свои и включите режим дурачка».

И еще один совет — жаловаться на память.

«Говорите память плохая, навскидку не помню, смотреть надо, вспоминать. Как правило, вызывают по делам давно минувших дней. Применять 51 — просто говорить не хочу отвечать. Если косяки знаете — проще с адвокатом пойти».

Адвокаты, кстати, иногда советуют говорить не «не помню», а «в данный момент затрудняюсь ответить».

Подытожим таким советом:

«Косить под дурочку и, прощупать почву и выудить у них всю возможную информацию».