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Организации обяжут удерживать НДС у иностранных поставщиков

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Рубрика НДС
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При приобретении товаров, работ или услуг у иностранных организаций компании должны будут удерживать и перечислять НДС. Основное условие: место реализации  приобретенных товаров, работ или услуг - Россия.

Законопроект № 1170972-7 предусматривает внесение изменений в отношении исчисления и уплаты НДС. По нему российские организации удерживают налог у иностранных контрагентов и самостоятельно перечисляют его в бюджет. Иностранный поставщик должен относиться к одной из следующих категорий:

  • иностранная организация, не состоящая на учете в ФНС в качестве налогоплательщиков;
  • налогоплательщик - иностранное лицо и их обособки при условии, что подразделения не участвуют в данных операциях;
  • налогоплательщик - иностранная организация, зарегистрированная в ФНС из-за нахождения в России недвижимого имущества, транспортных средств или счетов в банке.

Удерживать и перечислять НДС за таких поставщиков должны будут все компании и ИП, даже если они не являются плательщиками НДС. Например, упрощенцы или патентники.

Налоговая база по НДС – это сумма дохода от реализации товаров работ, услуг с учетом налога.

Законопроект только внесен в Госдуму на рассмотрение. Но возможность его принятия высока.

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