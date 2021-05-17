🕑 При разделении земельного участка на части срок владения начинается сначала

При продаже земельного участка не будет НДФЛ, если он принадлежал налогоплательщику в течение минимального предельного срока владения (3 или 5 лет).

Но как считать срок, если большой участок был разделен на несколько маленьких?

Минфин в письме № 03-04-05/30011 от 21.04.2021 пояснил, что при разделе земельного участка образуются несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает существование.

В этой связи, поскольку при разделе земельного участка возникают новые объекты права собственности, а первичный объект прекращает свое существование, срок нахождения в собственности образованных при разделе земельных участков для целей исчисления и уплаты НДФЛ при их продаже следует исчислять с даты госрегистрации прав на вновь образованные земельные участки.

Аналогичной позиции придерживаются и суды — например, Конституционный суд в Определениях от 29.05.2019 № 1357-О, от 18.07.2017 № 1726-О и от 13.05.2014 № 1129-О.