😪 Налоговики хотят много документов из-за ВНП у контрагента. Что им дать по-минимуму?

К контрагенту, у которого компания покупает топливо, пришла выездная налоговая проверка. Теперь налоговики от компании кучу документов и пояснения по топливу. Даже журналы регситрации лабораторных испытаний. Что из всего этого им дать по-минимуму, чтобы отстали?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Уважаемые коллеги, прошу помощи. Приобретаем топливо у поставщика, а он в свою очередь на заводе. Сейчас выездная проверка на заводе и проверяют всю цепочку. Прилетело и нам требования на трех листах. Я в шоке. Подскажите пожалуйста все что там написано надо предоставить?».

А вот само требование:

В комментариях пишут, что стоит запросить у налоговиков отсрочку. И заодно указали, что можено не предоставлять:

«Ничего в формате excel вы им предоставлять точно не должны, это хотелки. Регистры учета, которые у вас учетной политикой не предусмотрены (или законом), тоже не должны. А все остальное — предоставлять, да. Просите отсрочку».

Еще советуют инспектору позвонить и выяснить, чего они хотят.

«Надо созвонться с инспектором и обсудить то, что им действительно нужно из списка. Обычно список просто как шаблон идет, чем больше список, тем лучше. Они же не знают, что у вас есть, а чего нет из документов, вот и пишут все подряд».

Автор пишет, что страшно звонить:

«Тоже думала, но страшно :-). Получается, запросила одна налоговая у нашей налоговой, а они у нас».

На это автору пишут, что страшного ничего нет:

«Это стандартная процедура. Ничего страшного».

Вот еще совет, что можно дать:

«Что вы паникуете? Выездная то на заводе, не у вас! Предоставляете документы, касающиеся только отношений с вашим поставщиков. Ну карточки по 60 сч. можно дать. И адью. Формальность».