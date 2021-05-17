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😵 Налоговики требуют оплатить задолженность, которой нет. Новый способ наполнить бюджет?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики рассылают письма с непонятно откуда взявшимися задолженностями и пенями. В Личном кабинете долгов нет, а в выписке — откуда-то появились.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Очередное письмо счастья из ИФНС, опять одни и те же суммы недоплаты (пострадавшая отрасль). Все суммы стоят начисленными КНП. А акты доначислений по КНП они должны присылать? Где посмотреть эти акты? В ЛК, все КНП, по которым доначиления,без нарушений».

На «Клерке» как раз сегодня писали по этой проблеме.

В комментариях пишут, что им тоже подобное прилетело.

«У нас было. Пострадавшая отрасль. Долгов нет, в ответ на требования слала и платежки, и пояснения, да кто ж это читает? Слизали небольшую сумму все равно. Писала жалобу в ЦА. Подтвердили, что долгов не было, но не пояснили, почему тогда списали. Страшно бесит».

А кому-то не в СБИС требования прилетают, а на адрес ИП:

«Пострадавшая отрасль. ИП. Почему-то стали требования не в СБИС присылать, а на адрес ИП. Отвечаю, что долгов нет. В выписке ничего не поняла, откуда они такие странные цифры берут».

Кто-то пишет, что вообще ничего из выписки не поняла.

«Я вообще ничего не поняла в Выписке. Странные суммы и дебете и в кредите!».

Автор на это пишет, что налоговики, похоже, сами не очень понимают, что там написано.

«Да они и сами, похоже, не очень в курсе. На прошлое требование отправил письмо, что налог столько-то и оплачен такими то платежами, все есть в карточке, в результате небольшая переплата вместо их недоимки. Ответ убил — отсутствует возможность розыска платежей, так как платежные поручения не приложены к письму».

Еще предположили, что налоговики так бюджет пополняют.

«Коллеги, я тоже на днях заказала сверку, недоимки нет, но вылезли пени. Отчетность сдана своевременно, все оплачено. Может это новый способ сбора налогов?».

Причем, всем подряд рассылают:

«Похоже, всем подряд шлют такие письма, может кто не будет разбираться или нет бухгалтера. И заплатит».

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