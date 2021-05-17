ЖКХашникам дадут доступ к персданным россиян. Каждый дворник будет знать ваши паспортные данные?

Минстрой подготовил законопроект о доступе организаций ЖКХ к персональным данным россиян, чтобы они могли взыскивать долги за коммунальные услуги через суд. В иске нужно указывать паспортные данные должника, либо его ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.

В настоящее время из-за отсутствия у организаций ЖКХ идентификаторов физических лиц они часто сталкиваются с невозможностью взыскать задолженность за жилищно-коммунальные услуги. При обращении в суд необходимо указывать один из идентификаторов должника: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения, — однако не создан механизм по передаче персональных данных компаниям в сфере ЖКХ.

«Предлагается ввести дополнительный идентификатор (кадастровый номер) и предоставить организациям ЖКХ бесплатный доступ к информации, содержащейся в ГИС ЖКХ, размещаемой в том числе Росреестром, и необходимой для исполнения, изменения, расторжения, прекращения соответствующих договоров с гражданами собственниками (иными законными владельцами) жилых и нежилых помещений, а также выставления последним счетов на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг и взыскания задолженности за оказанные услуги», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

ГИС ЖКХ — это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства.

Принятие поправок планируют к 1 июля 2021 года.