Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚠ Необлагаемые страховыми взносами суммы в РСВ: почему ФНС требует только договоры ГПХ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые проверки
Версия для печати

Требования ФНС составлены по шаблону. Лучше уточнить у налоговика, что конкретно ему представить. В противном случае может поступить повторное требование.

Такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Друзья, пришло требование о даче пояснений по необлагаемым страх взносами суммам, указанным в РСВ. И просят копии договоров ГПХ. У меня вопрос: зачем и почему именно ГПХ, а не трудовые? Что в ГПХ они хотят увидеть? Выплаты по договорам ГПХ с физ лицами ведь тоже облагаются страховыми взносами, за исключением взносов на материнство. Тогда зачем им именно ГПХ? Интересуюсь просто из любопытства».

Кто-то ответил просто:

«ГПХ, если это аренда имущества, то не облагаются».

Другие более подробно:

«Если просят пояснения, то, я бы дала реестр ГПХ, а не сами договоры. К предмету запроса они не имеют прямого отношения. Захотят — запросят документы по ст. 93».

А кто-то отметил, что все пояснения шаблонные. Поэтому не стоит переживать:

«Вы думаете, они требования конкретно каждому пишут? Текст стандартный, запрос доков стандартный, подо все. Вы о своих необлагаемых напишите пояснение и все».

📌 Реклама
Онлайн-курс
Excel для бухгалтеров и предпринимателей: все важное в программе простым языком
Курс о том, с чем вы каждый день работаете, но так и не находили времени разобрать до конца
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама