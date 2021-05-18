⚠ Необлагаемые страховыми взносами суммы в РСВ: почему ФНС требует только договоры ГПХ

Требования ФНС составлены по шаблону. Лучше уточнить у налоговика, что конкретно ему представить. В противном случае может поступить повторное требование.

Такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Друзья, пришло требование о даче пояснений по необлагаемым страх взносами суммам, указанным в РСВ. И просят копии договоров ГПХ. У меня вопрос: зачем и почему именно ГПХ, а не трудовые? Что в ГПХ они хотят увидеть? Выплаты по договорам ГПХ с физ лицами ведь тоже облагаются страховыми взносами, за исключением взносов на материнство. Тогда зачем им именно ГПХ? Интересуюсь просто из любопытства».

Кто-то ответил просто:

«ГПХ, если это аренда имущества, то не облагаются».

Другие более подробно:

«Если просят пояснения, то, я бы дала реестр ГПХ, а не сами договоры. К предмету запроса они не имеют прямого отношения. Захотят — запросят документы по ст. 93».

А кто-то отметил, что все пояснения шаблонные. Поэтому не стоит переживать:

«Вы думаете, они требования конкретно каждому пишут? Текст стандартный, запрос доков стандартный, подо все. Вы о своих необлагаемых напишите пояснение и все».