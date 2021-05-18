Мошенники оформили кредит? Защищать права придется через суд

При возникновении спора с банком в отношении кредита, оформленного мошенниками, следует писать заявление в банк об оспаривании договора. Для этого стоит обратиться в полицию. Также может потребоваться проведение экспертизы подписи.
В 2020 году количество «мошеннических» кредитов возросло на 75%, сообщает автор статьи Андрей Голощапов Банки.ру. А раскрывается только каждое пятое.
Мошенники представляются сотрудниками службы безопастности банка и всячески пытаются узнать любую контакную информацию, в том числе:
- пин-код;
- СМС-пароль;
- код безопасности CVV2.
После такой информации с карт списываются деньги или на человека оформляется кредит.
«У запаниковавшего человека могут спросить, не оформлял ли он сейчас потребительский кредит.
Получив отрицательный ответ, мошенники сообщают, что какие-то преступники пытаются взять заем на его имя и нужно срочно обнулить эту заявку.Нельзя медлить! Однако для отмены операции и перевода денег со счета клиента в другой банк ему необходимо оформить кредит на такую же сумму и перевести средства в страховые ячейки», — поясняет автор новости.
Но бывают и другие случаи. Недобросовестные операционисты могут взять ксерокопию паспорта клиента банка, составить кредитный договор и подделать подпись.
Как только стало известно об оформлении кредита, следует обратиться в банк с заявлением об аннулировании договора. Доказывать свою позицию придется через суд. Также стоит обратиться с заявлением в полицию.
В суде можно представить доказательства:
- звукозапись разговора с мошенниками;
- заявление в полицию о краже или утери паспорта, банковской карты и других документов;
- заявление в банк об утери карты.
Если был составлен кредитный договор на бумажном носителе, то надо попросить суд провести экспертизу подписи.
При поступлении любого сомнительного звонка от имени сотрудников банка, лучше положить трубку и позвонить лично в банк.