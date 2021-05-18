Мошенники оформили кредит? Защищать права придется через суд

При возникновении спора с банком в отношении кредита, оформленного мошенниками, следует писать заявление в банк об оспаривании договора. Для этого стоит обратиться в полицию. Также может потребоваться проведение экспертизы подписи.

В 2020 году количество «мошеннических» кредитов возросло на 75%, сообщает автор статьи Андрей Голощапов Банки.ру. А раскрывается только каждое пятое.

Мошенники представляются сотрудниками службы безопастности банка и всячески пытаются узнать любую контакную информацию, в том числе:

пин-код;

СМС-пароль;

код безопасности CVV2.

После такой информации с карт списываются деньги или на человека оформляется кредит.

«У запаниковавшего человека могут спросить, не оформлял ли он сейчас потребительский кредит. Получив отрицательный ответ, мошенники сообщают, что какие-то преступники пытаются взять заем на его имя и нужно срочно обнулить эту заявку. Нельзя медлить! Однако для отмены операции и перевода денег со счета клиента в другой банк ему необходимо оформить кредит на такую же сумму и перевести средства в страховые ячейки», — поясняет автор новости.

Но бывают и другие случаи. Недобросовестные операционисты могут взять ксерокопию паспорта клиента банка, составить кредитный договор и подделать подпись.

Как только стало известно об оформлении кредита, следует обратиться в банк с заявлением об аннулировании договора. Доказывать свою позицию придется через суд. Также стоит обратиться с заявлением в полицию.

В суде можно представить доказательства:

звукозапись разговора с мошенниками;

заявление в полицию о краже или утери паспорта, банковской карты и других документов;

заявление в банк об утери карты.

Если был составлен кредитный договор на бумажном носителе, то надо попросить суд провести экспертизу подписи.