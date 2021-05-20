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👉 Что делать, если у иностранного работника нет СНИЛС?

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Компания принимает на работу иностранного гражданина. У него нет СНИЛС. Бухгалтер спрашивает, как быть с СЗВ-ТД?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, такая ситуация. Принимаем на работу иностранца по патенту, а СНИЛС у него нет. Как быть с СЗВ-ТД? Нормативку не нашла. В ПФР не могу позвонить пока».

В комментариях предложили самому сотруднику пойти и получить, но он или не может, или не хочет, или «растопыренные пальцы не позволяют», как выразился автор поста.

Также посоветовали самим в ПФР обратиться через ТКС:

«Запросите в ПФ сами через ТКС, быстро присылают, 1-2 дня».

А дальше советуют вот что:

«Как придет протокол „сдано по заявлению АДВ“, ищите в нем номер СНИЛС. Я не сразу разобрался, ждал отдельное письмо от ПФР».

Кто-то пишет, что сама получала на такого сотрудника. Автор спрашивает:

«Как Вы отправляли АДВ-1? Через ТКС?».

Пишут, что так ходили, «ножками»:

«Я ножками ходила перед приемом сотрудника в ПФР, потом принимала на работу, потом отправляла СЗВ-ТД. но в принципе, он сам должен получить документ персонифицированного учета, потому что он является необходимым в перечне ТК для приема на работу».

Автор на это пишет, что по закону получает работодатель, если у сотрудника этого нет.

Еще автору напомнили МВД уведомить, иностранец же:

«В Вашей ситуации пусть идёт получает, или сначала сделать АДВ-1, а затем после ответа, ответ по идеи должен прийти быстро, СЗВ-ТД. И не забудьте уведомить УВМ МВД, по новому бланку, с 01.01.2021 г.».

Кроме того, напомнили, что иностранцу зарплату наличными платить нельзя, только на расчетный счет.

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