После смены юридического адреса все отчеты нужно сдавать в новую ФНС. Если смена произошла в отчетном периоде, то надо сдавать 2 отчета с разными ОКТМО. Отчет в новое отделение ПФР сдается после перерегистрации компании.
Вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:
«Добрый день! Поделитесь опытом, пожалуйста. При переходе из одной налоговой в другую в середине отчетного периода, надо сдавать в старую налоговую отчёты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ? Также, кто-нибудь сталкивался с отчётностью СЗВ-ТД в ПФ при переводе сотрудников по новому юрадресу, если ещё нет регистрации в фонде, а отчёт надо подать на следующий день. Как все эти события проходили?».
В отношении ФНС ответили следующее:
«С даты переходы все сдаете в новую налоговую. 6-НДФЛ 2 штуки с разными кодами ОКТМО».
Кто-то поделился советом:
«Лучше сделать сверку со старой налоговой после полугодия. Будет понятно, что где не так. Может пени начислили за что-то, их тоже нужно платить по разным ОКТМО, если что».
А вот отчетность в ПФР надо сдавать только после перерегистрации:
«ПФР сдаю в старый, если нет уведомления от них о снятии с учёта».
Другие же поделились опытом:
«В пенсионный у нас приняли отчёт по старой регистрации, а вот в следующем месяце уже по-новой».