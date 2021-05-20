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Куда сдавать отчетность при смене юрадреса

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Рубрика Отчетность
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После смены юридического адреса все отчеты нужно сдавать в новую ФНС. Если смена произошла в отчетном периоде, то надо сдавать 2 отчета с разными ОКТМО. Отчет в новое отделение ПФР сдается после перерегистрации компании.

Вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Добрый день! Поделитесь опытом, пожалуйста. При переходе из одной налоговой в другую в середине отчетного периода, надо сдавать в старую налоговую отчёты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ? Также, кто-нибудь сталкивался с отчётностью СЗВ-ТД в ПФ при переводе сотрудников по новому юрадресу, если ещё нет регистрации в фонде, а отчёт надо подать на следующий день. Как все эти события проходили?».

В отношении ФНС ответили следующее:

«С даты переходы все сдаете в новую налоговую. 6-НДФЛ 2 штуки с разными кодами ОКТМО».

Кто-то поделился советом:

«Лучше сделать сверку со старой налоговой после полугодия. Будет понятно, что где не так. Может пени начислили за что-то, их тоже нужно платить по разным ОКТМО, если что».

А вот отчетность в ПФР надо сдавать только после перерегистрации:

«ПФР сдаю в старый, если нет уведомления от них о снятии с учёта».

Другие же поделились опытом:

«В пенсионный у нас приняли отчёт по старой регистрации, а вот в следующем месяце уже по-новой».

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