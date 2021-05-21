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Замена трудового договора на ГПД грозит штрафом и доначислениями

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Рубрика Трудовые отношения
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Работник может обратиться в трудинспекцию для переквалификации договора ГПХ на трудовой.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.ру. Работник может обратиться в трудинспекцию при нарушении его трудовых прав.

Если работник фактически подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка и на него распространяются все нормы коллективного договора или других локальных нормативных актов, то с ним надо заключать трудовой договор.

При уклонении от заключения трудового договора с работником или при замене трудового договора на договор ГПХ, работодателя привлекут к ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере:

  • от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на компанию;
  • от 10 тысяч до 20 тысяч рублей на должностное лицо.

Дополнительно организации доначислят страховые взносы за весь период действия ГПД.

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