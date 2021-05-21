Замена трудового договора на ГПД грозит штрафом и доначислениями

Работник может обратиться в трудинспекцию для переквалификации договора ГПХ на трудовой.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.ру. Работник может обратиться в трудинспекцию при нарушении его трудовых прав.
Если работник фактически подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка и на него распространяются все нормы коллективного договора или других локальных нормативных актов, то с ним надо заключать трудовой договор.
При уклонении от заключения трудового договора с работником или при замене трудового договора на договор ГПХ, работодателя привлекут к ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере:
- от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на компанию;
- от 10 тысяч до 20 тысяч рублей на должностное лицо.
Дополнительно организации доначислят страховые взносы за весь период действия ГПД.