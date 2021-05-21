Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🔒 Как намекнуть налоговикам в письме о снятии блокировки счетов, что они уже достали так делать?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

Почему нельзя написать налоговикам в письме о срочном снятии блокировки со счета что-нибудь обидное? Ну если и правда достали?

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Пишу письмо в налоговую о срочном снятии блокировки и самое противное, что нельзя в конце добавить „как же вы сами задолбали и программа ваша тупая!“. Вот это самое обидное в письмах в ИФНС».

В комментариях советуют не так категорично писать:

«Попробуйте какой-нибудь „софизм“ добавить, если есть такая возможность».

Кто-то идею с софизмом поддержал:

«Да, например, что налогоплательщик верит в успех усилий ФНС России по автоматизации налогового администрирования, в простоту и понятность, за которые ратует налоговый орган».

Автор пишет, что хотела бы именно свою фразу.

Кто-то же предлагает более официальный вариант:

«Да почему же нельзя? можно и даже нужно. „Требую немедленно разблокировать счёт в связи с некорректной работой программы и провести проверку действий сотрудников, по факту превышения полномочий данными сотрудниками“».

Но такой ответ общественности не понравился:

«„Провести проверку действий сотрудников“ — это как пчелы против меда. Я как-то писала в „верхнюю“ налоговую письмо с целью разрешить наш спор с непосредственно нашей налоговой, но „верхи“ не читают что ты просишь, они тупо спустили мое письмо в нашу наложку и она мне свое мнение „ответила“ ещё раз. Совершенно корявый ответ, но в их пользу. Вот и всё».

Есть еще один вариант — обратиться к налоговому юристу.

«Мне как-то помогал сделать ответ на требование налоговый юрист. Это было прекрасное письмо на трех листах со ссылкой на разные нормативные документы. Так лучше бы сразу матом послал. Было бы четче и доходчивее».

Кто-то по этому поводу вспомнил старый анекдот:

«Сразу вспомнилось: „ну почему нельзя просто сказать — ваша честь, да они охр...и — вместо того, чтобы писать возражения на 10 листах?“».

А кто-то предположил, что налоговики прочувствовали себе то же, что и налогоплательщики при получении их писем:

«Полагаю, что высокий слог юриста налоговики не смогли оценить. Зато прочувствовали всю глубину ступора, в который мы впадаем, когда от них шедевральные депеши получаем».

Ну а если серьезно, вот что еще советуют добавить:

«Зато нужно добавить, что счет заблокирован необоснованно, в соответствии с п. 9, 2 ст. 76 НК начисляются проценты, подлежащие уплате указанному налогоплательщику-организации за каждый календарный день, начиная со дня получения банком решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика до дня получения банком решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации».

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама