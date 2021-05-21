🔒 Как намекнуть налоговикам в письме о снятии блокировки счетов, что они уже достали так делать?

Почему нельзя написать налоговикам в письме о срочном снятии блокировки со счета что-нибудь обидное? Ну если и правда достали?

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Пишу письмо в налоговую о срочном снятии блокировки и самое противное, что нельзя в конце добавить „как же вы сами задолбали и программа ваша тупая!“. Вот это самое обидное в письмах в ИФНС».

В комментариях советуют не так категорично писать:

«Попробуйте какой-нибудь „софизм“ добавить, если есть такая возможность».

Кто-то идею с софизмом поддержал:

«Да, например, что налогоплательщик верит в успех усилий ФНС России по автоматизации налогового администрирования, в простоту и понятность, за которые ратует налоговый орган».

Автор пишет, что хотела бы именно свою фразу.

Кто-то же предлагает более официальный вариант:

«Да почему же нельзя? можно и даже нужно. „Требую немедленно разблокировать счёт в связи с некорректной работой программы и провести проверку действий сотрудников, по факту превышения полномочий данными сотрудниками“».

Но такой ответ общественности не понравился:

«„Провести проверку действий сотрудников“ — это как пчелы против меда. Я как-то писала в „верхнюю“ налоговую письмо с целью разрешить наш спор с непосредственно нашей налоговой, но „верхи“ не читают что ты просишь, они тупо спустили мое письмо в нашу наложку и она мне свое мнение „ответила“ ещё раз. Совершенно корявый ответ, но в их пользу. Вот и всё».

Есть еще один вариант — обратиться к налоговому юристу.

«Мне как-то помогал сделать ответ на требование налоговый юрист. Это было прекрасное письмо на трех листах со ссылкой на разные нормативные документы. Так лучше бы сразу матом послал. Было бы четче и доходчивее».

Кто-то по этому поводу вспомнил старый анекдот:

«Сразу вспомнилось: „ну почему нельзя просто сказать — ваша честь, да они охр...и — вместо того, чтобы писать возражения на 10 листах?“».

А кто-то предположил, что налоговики прочувствовали себе то же, что и налогоплательщики при получении их писем:

«Полагаю, что высокий слог юриста налоговики не смогли оценить. Зато прочувствовали всю глубину ступора, в который мы впадаем, когда от них шедевральные депеши получаем».

Ну а если серьезно, вот что еще советуют добавить:

«Зато нужно добавить, что счет заблокирован необоснованно, в соответствии с п. 9, 2 ст. 76 НК начисляются проценты, подлежащие уплате указанному налогоплательщику-организации за каждый календарный день, начиная со дня получения банком решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика до дня получения банком решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации».

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