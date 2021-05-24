Самозанятые могут оформить уход за 80-летними пенсионерами

Плательщики НПД, не уплачивающие добровольные взносы на ОПС, вправе осуществлять уход за пожилыми людьми, разъяснили в ПФР.
Отметим, что на заре введения самозанятости не все юридические тонкости по этим бизнесменам были понятны. Один из спорных моментов был связан с уходом за пожилыми и инвалидами гражданами, оформленными в качестве самозанятых.
Ни в ФНС, ни в ПФР не могли четко пояснить, можно ли самозанятым оформить уход за 80-летним пенсионером за 1 200 руб. в месяц или нельзя.
Так, наша читательница поделилась письмом из ИФНС, где сказано о невозможности такого мероприятия.
Однако позже все-таки стали появляться разъяснения, что самозанятые физлица, не вступившие в добровольные правоотношения с ПФР по уплате взносов, считаются незастрахованными лицами по ОПС и могут оформить уход за пожилым как неработающие граждане.
Социальные гарантии для самозанятых: кому положены пособия и ждать ли прибавки к пенсииНедавно разъяснения на эту тему опубликовало отделение ПФР по Алтайскому краю.
Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными устанавливаются трудоспособным гражданам при наличии сведений, подтверждающих отсутствие факта осуществления работы или иной деятельности, в период которой застрахованное лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию.
Лица, применяющие НПД, относятся к той категории, на которую распространяется обязательное пенсионное страхование, но только в случае добровольного вступления в правоотношения по ОПС и уплате страховых взносов в установленном порядке.
Итак, если плательщик НПД добровольно вступил в правоотношения по ОПС, то в страховой стаж засчитывается период уплаты страховых взносов. Для целей реализации пенсионных прав такой гражданин будет считаться работающим. В таком случае он не может оформить компенсационную выплату по уходу.
Если же наличия факта добровольных правоотношений по ОПС нет, то оформить выплату возможно.