Самозанятые могут оформить уход за 80-летними пенсионерами

Плательщики НПД, не уплачивающие добровольные взносы на ОПС, вправе осуществлять уход за пожилыми людьми, разъяснили в ПФР.

Отметим, что на заре введения самозанятости не все юридические тонкости по этим бизнесменам были понятны. Один из спорных моментов был связан с уходом за пожилыми и инвалидами гражданами, оформленными в качестве самозанятых.

Ни в ФНС, ни в ПФР не могли четко пояснить, можно ли самозанятым оформить уход за 80-летним пенсионером за 1 200 руб. в месяц или нельзя.

Так, наша читательница поделилась письмом из ИФНС, где сказано о невозможности такого мероприятия.

Однако позже все-таки стали появляться разъяснения, что самозанятые физлица, не вступившие в добровольные правоотношения с ПФР по уплате взносов, считаются незастрахованными лицами по ОПС и могут оформить уход за пожилым как неработающие граждане.

Недавно разъяснения на эту тему опубликовало отделение ПФР по Алтайскому краю.

Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными устанавливаются трудоспособным гражданам при наличии сведений, подтверждающих отсутствие факта осуществления работы или иной деятельности, в период которой застрахованное лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию.

Лица, применяющие НПД, относятся к той категории, на которую распространяется обязательное пенсионное страхование, но только в случае добровольного вступления в правоотношения по ОПС и уплате страховых взносов в установленном порядке.