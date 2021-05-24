❗️ За выплату зарплаты раньше положенного срока грозит штраф

Сроки выплаты зарплаты прописываются в локальных актах организации. И этих сроков надо придерживаться, заявляет Роструд.
За разъяснениями обратилось бюджетное учреждение, где установлены следующие сроки выплаты зарплаты: 7 числа за первую половину месяца и 22 числа за вторую половину.
Фактически же зарплата выплачивается раньше, например, 4 числа за первую половину месяца и 15 за вторую.
Несет ли организация ответственность за нарушение сроков выплаты (в данном случае раньше срока)?
Да, несет, ответил Роструд.
За выплату заработной платы в сроки, не совпадающие с теми, которые указаны в трудовом договоре, коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка работодатель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа.