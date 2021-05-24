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❗️ За выплату зарплаты раньше положенного срока грозит штраф

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Рубрика Зарплата
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Сроки выплаты зарплаты прописываются в локальных актах организации. И этих сроков надо придерживаться, заявляет Роструд.

За разъяснениями обратилось бюджетное учреждение, где установлены следующие сроки выплаты зарплаты: 7 числа за первую половину месяца и 22 числа за вторую половину.

Фактически же зарплата выплачивается раньше, например, 4 числа за первую половину месяца и 15 за вторую.

Несет ли организация ответственность за нарушение сроков выплаты (в данном случае раньше срока)?

Да, несет, ответил Роструд.

За выплату заработной платы в сроки, не совпадающие с теми, которые указаны в трудовом договоре, коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка работодатель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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