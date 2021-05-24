👍 Самозанятым хотят снять ряд ограничений

С самозанятых хотят снять ограничения по видам деятельности и разрешить платить взносы в ФСС.

Такие предложения озвучил бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе к Путину.

«Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 млн рублей в год. Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы «обеления» рынка труда в России», — отметил Титов.

Цитата по ТАСС.

По словам общественного омбудсмена по вопросам защиты прав предпринимателей Марины Блудян, самозанятые не защищены в социальном плане. Например, им не полагаются выплаты по больничному листку.

Также самозанятым запрещено оказывать медицинские услуги, заниматься перевозкой людей, реализовывать товары, подлежащие обязательной маркировке.

Такие ограничения не дают многим самозанятым заниматься профессиональной деятельностью. Данные нововведения помогут «вывести из тени» большее число людей.

С 2019 года в России зарегистрировалось более 2 миллионов самозанятых.