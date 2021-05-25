Для учета командировочных расходов в организации должен быть составлен приказ о командировке. А также не забываем про все подтверждающие документы. Иначе — спор с налоговиками.

Такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Сто лет не оформляла командировку. Директор собрался лететь по России. Билеты и гостиницу принимаем в расходы по фактической стоимости? суточные по нормативу? Какие документы мне, как бухгалтеру, надо получить от командированного по факту? Посадочные талоны, копии электронных билетов? В гостинице делают отметку о прибытии?»

Один комментатор рассказал, как у них в компании оформляют командировки:

«Мои составляют отчет о выполнении задания в командировке. Билеты и гостиница по факту. Суточные можно и сверхнорматива, но тогда НДФЛ и страховые».

Другие обратили внимание, что можно учесть и такси:

«Счет от гостиницы с чеком, как факт оплаты, мы принимаем еще такси, служебное задание заполненное».

Кто-то ответил более подробно:

«Верно, фактуры и акты с гостиниц, билеты они же являются договором, а так же контрольный купон, является выпиской из автоматической системы управления пассажирского транспорта. Этот купон есть БСО который принимается к учёту по НДС. А так же маршрутная квитанция, посадочный талон, в котором есть ФИО вашего командируемого... По налогам, к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, авансовый отчёт обязательно, к нему все вышеперечисленное».

А кто-то обратил на возможные требования ФНС: