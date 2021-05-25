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Новый трудовой договор и «старое» нарушение. Можно ли наказать вернувшегося работника?

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Рубрика Трудовые отношения
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Наказывать сотрудника за «старое» нарушение при заключении нового трудового договора нельзя.

Такое разъяснение дала ГИТ по Москве в своем письме от 21.04.2021 № 77/7-10590-21-ОБ/10-13415-ОБ/18-661.

Организация обратилась с вопросом в трудинспекцию. К ним устроился работник, который ранее уволился по собственному желанию с данной же должности.

После нового трудоустройство выявилась существенная ошибка, совершенная в период действия предыдущего трудового договора. Компания уточняет, можно ли наказать работника сейчас за прошлое нарушение.

ГИТ отметила, что вместе с прекращением трудового договора, прекращаются и трудовые отношения между сотрудником и работодателем.

Поэтому при новом трудоустройстве применять дисциплинарное взыскание по «старым» правонарушениям уже нельзя.

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