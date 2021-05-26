Налоговики блокируют счета из-за уплаты налогов по неверному ОКТМО. Как с этим бороться?

ИП получил блокировку счета на 108 тысяч рублей из-за не исполненного требования, которого он не получал. Но суть в том, что налоги платились исправно на один ОКТМО, а долг висит по другому ОКТМО. И разница в них — пара цифр местами поменялась.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, кто-то может объяснить, как у налоговой такое могло случиться?

Жил был ИП, открылся зимой 2020. ЛК ИП создавать не торопился. Пока сегодня не получил блокировку счёта на 108 тыс руб. из-за не исполненного требования. Понятно, что он его в глаза не видел, а платил налоги, отправлял декларацию почтой и спал спокойно.

Сегодня в срочном порядке открыл ИП для себя этот ЛК, а там картинка. Начисления по ОКТМО 45398, а платёжки — 45389. И декларация, и платёжки формировались в одной базе, всё проверили — у нас везде один ОКТМО, 45398.

Каким загадочным образом у налорга переставились циферки ОКТМО в уплатах? Как разруливать, я примерно догадываюсь, но не понимаю, при чем здесь бедный честный ИП? Вопрос, вестимо, риторический... ».

В комментариях пишут, что нужно разбираться и жалобу писать:

«Заодно и жалобу надо отправлять. Неверный ОКТМО не означает, что налог не уплачен».

Автор на это отвечает, «особенно, если ОКТМО на самом деле верный».

У кого-то крик души — ИП не приходят требования, только по блокировкам понимают, что есть претензии от налоговиков.

«Меня вот до сих пор мучает вопрос по ИП: почему требования не приходят? Только хоп, и блокировка счета. Вообще бы уже тысячу раз можно было внести в законодательство изменения и отправлять их через клиент-банк, я считаю».

А кто-то добавляет, что некоторым сразу исключение из ЕГРИП прилетает.

Вот еще подобная ситуация:

«У меня было тоже самое, не присылали требования в Такском и личный кабинет, у налоговой видишь ли не получилось, а решение о блокировке прислали как положено. Требования письмом на почту прислали по месту прописки. Это я уже потом выяснила. Налоговая 03, Москва».

Случай далеко не единичный:

«Они сейчас мухлюют с ОКТМО. Моим клиентам тоже исправляют ОКТМО и получается долг. Хотя и декларация и платежи по одному ОКТМО делала».

Обстоятельный комментарий по порядку действий:

«Писать письмо и жалобу, чтобы карточку по налогу привели в соответствие, пересчитали пени и штрафы, разблокировали расчётный счёт. Писать именно жалобу — они сразу зашевелятся. Можно приложить платежки и декларацию, где верный ОКТМО».