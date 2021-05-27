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Работник не отработал отпуск? Удерживаем из зарплаты при увольнении, но не всегда

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Рубрика Зарплата
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Работодатель имеет право удержать из зарплаты увольняемого сотрудника деньги за неотработанные дни отпуска. Максимальный размер удержания – 20% от суммы зарплаты.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф. Если работник отгулял отпуск «авансом», то при увольнении работодатель имеет право удержать деньги из зарплаты сотрудника.

Но есть и исключения. Удерживать из зарплаты неоработанные дни отпуска нельзя в следующих случаях:

  • при отказе работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, или при признании недееспособным;
  • при ликвидации организации или сокращении штата;
  • при увольнении из-за смены собственника в отношении руководителя, главбуха или его зама;
  • при увольнении работника из-за восстановления ранее уволенного сотрудника на данную должность.

Максимальный размер удержания не должен превышать 20% от суммы выплаты.

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