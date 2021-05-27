Работник не отработал отпуск? Удерживаем из зарплаты при увольнении, но не всегда

Работодатель имеет право удержать из зарплаты увольняемого сотрудника деньги за неотработанные дни отпуска. Максимальный размер удержания – 20% от суммы зарплаты.
Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф. Если работник отгулял отпуск «авансом», то при увольнении работодатель имеет право удержать деньги из зарплаты сотрудника.
Но есть и исключения. Удерживать из зарплаты неоработанные дни отпуска нельзя в следующих случаях:
- при отказе работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, или при признании недееспособным;
- при ликвидации организации или сокращении штата;
- при увольнении из-за смены собственника в отношении руководителя, главбуха или его зама;
- при увольнении работника из-за восстановления ранее уволенного сотрудника на данную должность.
Максимальный размер удержания не должен превышать 20% от суммы выплаты.