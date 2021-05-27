📃 Отчет в ЦЗН о вакантных рабочих местах. А вы сдаете такой отчет?

Сдавать или не сдавать отчет по вакантным рабочим места в ЦЗН — зависит от региона. Если пришло требование от прокуратуры — сдаем такой отчет ежемесячно. Даже нулевой.
Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:
«Друзья, кто кадры ведет? Вы отправляете в службу занятости отчет о наличии/отсутствии вакансий? Мы не сдавали (работает три человека). Сегодня пришел запрос из прокуратуры, грозят штрафом».
Кто-то отметил, что сдают отчеты. Да еще и ежемесячно.
«Сдаём в обязательном порядке, предупреждение от прокуратуры уже получали».
Другой ответил более подробно
«Сдаю ежемесячно, тоже три человека, и ругалась с ними, сказали: «Закон есть — исполняйте». С прокуратуры тоже пришло письмо, но по ООО которая не работает, сдаем нулевки. Сказали написать письмо, что ликвидируется и уведомить безработицу. А по ИП, где 3 чел, настроила автоматом письма на безработицу по эл. почте, но сейчас надо сдавать на сайте „Работа в России“ захожу через Госуслуги. Это Иркутская область. Маразм крепчает».
А кто-то и удивился:
«Оу! А куда что сдавать надо? У нас запросов не было. Питер».
Хотелось бы узнать ваше мнение.
Один комментатор пояснил, что все зависит от региона:
«Все зависит от регионального законодательства. Не надо пугаться всем.»
А кто-то рассказал ситуацию из жизни:
«В 2017 году от безнадеги подала заявку в центр занятости, с тех пор и до 1 апреля 2020 года ежемесячно подавала сведения о наличии вакансий. 90% — это нулевки, с 2019 года разрешили по электронке отправлять (уже спасибо). В пандемию сначала не смогла, потом забыла. Потом вспомнила и забила. Не понимаю смысла подавать нулевки. Они мне даже уборщицу прислать не могли».
Более подробно об отчете в ЦЗН читайте в данной статье.