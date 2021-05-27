😥Предпринимателю недодали пенсионных баллов. На самом деле все по закону

Участник нашего форума – индивидуальный предприниматель, ознакомившись с данными своего пенсионного индивидуального лицевого счета (ИЛС), был весьма удивлен и обратился на наш форум в надежде найти объяснение.
ИП в 2020 году деятельность не осуществлял, дохода не имел, но как положено уплатил фиксированные взносы в размере 32 448 руб.
Однако на его ИЛС отражена совсем другая сумма – 14 776 руб. Исходя из этой суммы ПФР начислил ему 0,715 баллов.
Как так? Где остальные деньги? Почему так мало баллов? Может быть ПФР ошибся?В ходе обсуждения на нашем форуме выяснилось, что никакой ошибки нет.
Во-первых, данный ИП имеет «пострадавший» ОКВЭД, поэтому за 2020 год он должен был уплатить взносы на ОПС в сумме 20 318 руб. Остальную уплаченную сумму ПФР просто не учел. Она осталась в переплате. ИП проверил – так и есть, сумма переплаты числится в его Личном кабинете на сайте ФНС.Именно исходя из этой суммы ПФР и начислил баллы – 0,715 (14 776,73/206 720 * 10).
Во-вторых, не все взносы в сумме 20 318 руб. отражаются на ИЛС, так как эта сумма делится на индивидуальную и солидарную часть. Соответственно, на ИЛС отразится только 14 776,73 (20 318/22%*16%).
Так что ПФР начислил все верно. Но, как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался…
ИП посетовал, что в свои 47 лет при стаже 24 года он имеет всего 21 балл, а для своевременного выхода на пенсию (в 65 лет) надо иметь минимум 30 баллов, иначе пенсии не видать до 70 лет.
Впрочем, участники обсуждения успокоили бизнесмена – до пенсии еще 18 лет. За это время недостающие 9 баллов он в любом случае заработает даже в статусе ИП с уплатой минимальных фиксированных взносов.
Обсуждение происходит в теме форума «ИП и взносы в ПФР за 2020»Добавим, о том, сколько баллов зарабатывают ИП ежегодно и почему идет тенденция на снижение, мы писали в этой статье.
Предприниматель высказал желание платить в ПФР больше, чтобы получить больше баллов. Но коллеги его рвение не поддержали. Вот что пишут:
есть ли смысл дарить государству эти 12 130? Лучше верните их себе. Или пусть идут в счет 2021 года. Потому что за эти 12 130 Вам в 2021 году дадут 0,376 балла. В деньгах это 37 руб. Оно Вам надо? Отдать 12 тыщ, чтобы через сколько-то лет получить прибавку к пенсии в 37 рублей) Лучше пропить сейчасНапомним, сегодня на нашем сайте вышла статья по вопросу начисления пенсионных баллов предпринимателям, которым в 2020 году как пострадавшим от коронакризиса снизили взносы. Некоторые из них благодаря такой поддержке пострадали еще больше.
Для каких ИП снижение взносов в 2020 году было невыгодным: разбираем на примерах