😥Предпринимателю недодали пенсионных баллов. На самом деле все по закону

Участник нашего форума – индивидуальный предприниматель, ознакомившись с данными своего пенсионного индивидуального лицевого счета (ИЛС), был весьма удивлен и обратился на наш форум в надежде найти объяснение.

ИП в 2020 году деятельность не осуществлял, дохода не имел, но как положено уплатил фиксированные взносы в размере 32 448 руб.

Однако на его ИЛС отражена совсем другая сумма – 14 776 руб. Исходя из этой суммы ПФР начислил ему 0,715 баллов.

Как так? Где остальные деньги? Почему так мало баллов? Может быть ПФР ошибся?

В ходе обсуждения на нашем форуме выяснилось, что никакой ошибки нет.

Во-первых, данный ИП имеет «пострадавший» ОКВЭД, поэтому за 2020 год он должен был уплатить взносы на ОПС в сумме 20 318 руб. Остальную уплаченную сумму ПФР просто не учел. Она осталась в переплате. ИП проверил – так и есть, сумма переплаты числится в его Личном кабинете на сайте ФНС. Во-вторых, не все взносы в сумме 20 318 руб. отражаются на ИЛС, так как эта сумма делится на индивидуальную и солидарную часть. Соответственно, на ИЛС отразится только 14 776,73 (20 318/22%*16%).

Именно исходя из этой суммы ПФР и начислил баллы – 0,715 (14 776,73/206 720 * 10).

Так что ПФР начислил все верно. Но, как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался…

ИП посетовал, что в свои 47 лет при стаже 24 года он имеет всего 21 балл, а для своевременного выхода на пенсию (в 65 лет) надо иметь минимум 30 баллов, иначе пенсии не видать до 70 лет.

Впрочем, участники обсуждения успокоили бизнесмена – до пенсии еще 18 лет. За это время недостающие 9 баллов он в любом случае заработает даже в статусе ИП с уплатой минимальных фиксированных взносов.

Обсуждение происходит в теме форума «ИП и взносы в ПФР за 2020»

Добавим, о том, сколько баллов зарабатывают ИП ежегодно и почему идет тенденция на снижение, мы писали в этой статье

Предприниматель высказал желание платить в ПФР больше, чтобы получить больше баллов. Но коллеги его рвение не поддержали. Вот что пишут:

есть ли смысл дарить государству эти 12 130? Лучше верните их себе. Или пусть идут в счет 2021 года. Потому что за эти 12 130 Вам в 2021 году дадут 0,376 балла. В деньгах это 37 руб. Оно Вам надо? Отдать 12 тыщ, чтобы через сколько-то лет получить прибавку к пенсии в 37 рублей) Лучше пропить сейчас

Напомним, сегодня на нашем сайте вышла статья по вопросу начисления пенсионных баллов предпринимателям, которым в 2020 году как пострадавшим от коронакризиса снизили взносы. Некоторые из них благодаря такой поддержке пострадали еще больше.