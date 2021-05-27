В каком виде хранить банковские выписки? Мнения бухгалтеров

Бухгалтеры выясняют, в каком виде хранить банковские выписки. Мнения разделились на сторонников бумажного варианта в папках с реестрами и описями и на сторонников прогресса и электронного документооборота.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, в каком виде у вас хранятся выписки банка и приложения к ним? Распечатываете ли или в электронном виде? И как правильно обосновать хранение в электронном виде? Очень не хочется бумагами папки забивать».

К слову сказать, этот вопрос у бухгалтеров возникает как минимум раз в год. На «Клерке» даже опросы проводили.

А в комментариях пишут:

«Уволил бы печатающего бухгалтера. Лайфхак: перед закрытием счёта взять выписку за весь период и в pdf, тоже самое в txt. А если налоговой надо она сама в банк заглянет и всё получит».

Кто-то соменвается:

«Вы ИФНС пробовали так говорить?».

На это пишут, что налоговики ни разу не запрашивали, у них и так доступ есть.

«Пробовал. Они еще ни разу выписки не просили. Зачем они им, если у них прямой доступ?».

Кто-то все-таки распечатывают:

«Я распечатываю только выписку в расширенном формате, и подшиваю , приложения к выписке не печатаю».

А кто-то вообще так делает:

«Распечатываю всегда, хранятся вместе со счетами и одобрениям к ним руководством».

Кто-то предпочитает экономить:

«Сохраняю в ПДФ, но знаю, что многие распечатывают полностью, включая платёжные поручения. Это столько бумаги, что сердце кровью обливается».

Еще пишут для чего вообще стоит печатать выписки6

«Смысл хранения только в одном: если расчетный счёт закрыт и у вас проверка за предыдущий период — по запросу необходимо предоставить, а по закрытому счету выписку запросить — услуга платная».

Хотя можно поступить гораздо проще:

«Уже лет пять не распечатываем выписки банка, смысл? Бумагу только тратить Сохранили в электронном и распечатывайте, когда необходимо».

Впрочем, электронные носители могут прийти в негодность. А бумага, как говорится, стерпит все.

И напоследок, такое мнение:

«Если банк подписывает ЭЦП и не предоставляет бумажные варианты, то надо хранить в электронном виде. Потому что подписи электронные. Если же банк даёт Вам платежки с синей печатью — то хранить надо их».