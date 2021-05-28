🏡 Получение недвижимости по наследству: как исчисляется минимальный срок владения

Право собственности у наследника появляется со дня смерти прошлого собственника. Если наследнику переходит доля в недвижимости, которой он уже является собственником, то срок собственности исчисляется с даты первой регистрации.
Такое разъяснение дал Минфин в своем письме от 28.04.2021 № 03-04-05/32766.
Наследуемая квартира переходит в собственность новому человеку со дня смерти наследодателя.
Дата регистрации собственности или фактического вступления в наследство не важны.
Если же наследник ранее владел долей в наследуемой недвижимости, то минимальный срок владения рассчитывается с даты первой регистрации права собственности.
Увеличение доли собственности при вступлении в наследство не прекращает ранее оформленное право владения недвижимостью.
Для освобождения от уплаты НДФЛ продаваемая недвижимость должна находится в собственности не менее минимального срока.
Минимальный срок владения — 3 года предусмотрен для недвижимости:
- полученной по наследству или в результате дарения;
- приватизированной недвижимости;
- полученной в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением;
- единственного жилья.
В остальных случаях минимальный срок для освобождения от уплаты НДФЛ при продаже — 5 лет.