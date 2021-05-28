🏡 Получение недвижимости по наследству: как исчисляется минимальный срок владения

Право собственности у наследника появляется со дня смерти прошлого собственника. Если наследнику переходит доля в недвижимости, которой он уже является собственником, то срок собственности исчисляется с даты первой регистрации.

Такое разъяснение дал Минфин в своем письме от 28.04.2021 № 03-04-05/32766.

Наследуемая квартира переходит в собственность новому человеку со дня смерти наследодателя.

Дата регистрации собственности или фактического вступления в наследство не важны.

Если же наследник ранее владел долей в наследуемой недвижимости, то минимальный срок владения рассчитывается с даты первой регистрации права собственности.

Увеличение доли собственности при вступлении в наследство не прекращает ранее оформленное право владения недвижимостью.

Для освобождения от уплаты НДФЛ продаваемая недвижимость должна находится в собственности не менее минимального срока.

Минимальный срок владения — 3 года предусмотрен для недвижимости:

полученной по наследству или в результате дарения;

приватизированной недвижимости;

полученной в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением;

единственного жилья.

В остальных случаях минимальный срок для освобождения от уплаты НДФЛ при продаже — 5 лет.