Сотрудник, который проводит инструктаж по охране труда, в каждой обособке должен быть свой

Если в организации несколько подразделений, то в каждом из них должен быть отдельный работник, который будет проводить инструктаж по охране труда. Такой человек должен предварительно пройти обучение в УЦ.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель работ.

Им может быть мастер, преподаватель или иной человек, который прошел предварительное обучение и проверку знаний в УЦ.

То есть, если в организации несколько обособок, то в каждом из них должен быть свой сотрудник, проводящий инструктаж по охране труда.

В 2021 году произошло много изменений в законах охраны труда. Основной обзор изменений читайте в данной статье.

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