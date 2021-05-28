А вы получили предложение о выпуске бесплатной ЭЦП?

Налоговики начали предлагать компаниям получить бесплатную ЭЦП. Редакция «Клерка» интересуется, всем ли поступало такое предложение? Приглашаем пройти опрос.

В «Красном уголке бухгалтера» и на «Клерке» данное предложение уже начали обсуждать:

Кто-то предложил просто сделать бесплатный обмен с налоговиками и фондами:

«Нам-то какая разница. Забрали бы ЭЦП, настроили бесплатный обмен с ИФНС, ПФ, ФСС и Росстатом и все. Зачем нужны операторы...»

А другой отметил, что ЭЦП действует 1 год. Что же будет в июле следующего года?

«Угу, если все начнут получать с 1 июля этого года, то в следующем году опять будет очередь к 1 июля? Можно сразу в неё записываться, как в садик? Пусть остаются крупные, если налоговой так легче».

А нам интересно узнать, многим ли налоговики предложили получить бесплатную ЭЦП?

Если да, то как вы поступите? Пойдете получать?