😟 При доплате за будущую квартиру по договору ДДУ срок владению ею начинает идти заново

Вы могли много лет ждать, когда наконец застройщик вручит вам ключи от квартиры, и выстрадали свое право не платить НДФЛ при ее продаже. Но увы, даже малейшая доплата автоматически обнулит весь срок владения и приведет к уплате НДФЛ.

При продаже квартиры налога не будет, если гражданин владел ей больше минимального срока (3 или 5 лет).

С этого года срок владения квартирой, купленной по ДДУ, считается по-новому, более выгодно для людей.

Если раньше срок владения отсчитывался от даты акта приемки-передачи, то теперь срок считают с даты полной оплаты стоимости такого жилья в соответствии с договором.

Однако по соглашению сторон цена договора может быть изменена после его заключения, если договором предусмотрены возможности изменения цены, случаи и условия ее изменения.

В этой связи если по соглашению сторон договора налогоплательщиком произведена дополнительная оплата стоимости квартиры, то минимальный предельный срок владения ею исчисляется с даты полной оплаты стоимости с учетом дополнительной оплаты .

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/30157 от 21.04.2021.

Напомним, это уже не первое письмо на данную тему, то есть Минфин четко обозначил свою позицию: если была доплата то весь предыдущий срок обнуляется.