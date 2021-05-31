Россию все-таки могут отключить от SWIFT. Хотя недавно утверждали обратное

Систему межбанковского обмена информацией SWIFT могут вовлечь в «санкционную спираль» против России.
Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, пишут «РИА Новости».
«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», — напомнил он.
Он напомнил, что санкции может вводить только ООН.
«То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — заявил Биричевский.
На случай отключения от SWIFT Россия разрабатывает аналог этой системы, напомнил дипломат.
«Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», — отметил он.
Недавно на «Клерке» писали, что отключать Россию от системы SWIFT не планируют.