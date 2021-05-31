👉 Поправки об обязанности IT-гигантов открывать представительства в России поддержали в правительстве

В правительстве одобрили законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на проект отзыва на законопроект.

«Принимая во внимание участившиеся случаи неисполнения сервисами зарубежных IT-компаний требований российского законодательства, предложенное законопроектом регулирование представляется актуальным. Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект», — говорится в заключении.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 мая. Профильный комитет нижней палаты по информполитике поддержал документ 28 мая, его рассмотрение в первом чтении запланировано на 1 июня.

Законопроект обязывает владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, «которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний» в РФ.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ.

В него входят:

соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter),

видеохостинги (YouTube, Twitch.tv),

мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber),

почтовый сервис (Gmail),

оисковики (Google, Bing.com),

провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy),

онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com),

а также Wikipedia.org.

При этом данный список может корректироваться.

На «Клерке» писали, что крупные IT-компании обяжут иметь филиалы в России.