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Размер единовременного пособия при рождении ребенка зависит от места жительства дистанционщика

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Рубрика Социальные пособия
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Единовременное пособие при рождение ребенка выплачивается в размере, установленном в регионе места жительства работницы-дистанционщика.

Такое разъяснение дал филиал Московского регионального отделения ФСС в письме от 11.05.2021 № 10-16/01-445л.

В вопросе отмечено, что работодатель находится в Москве, а работница-дистанционщица — в Калининграде.

Компания уточнила, в каком размере выплачивается в этом случае единовременное пособие при рождении ребенка.

Филиал МРО ФСС разъяснил, что данный вид гос.пособия выплачивается в размере, установленном по месту проживания работницы. Но только в том случае, если в трудовом договоре с дистанционщиком местом работы является адрес места жительства, то есть Калининград.

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