Размер единовременного пособия при рождении ребенка зависит от места жительства дистанционщика

Единовременное пособие при рождение ребенка выплачивается в размере, установленном в регионе места жительства работницы-дистанционщика.
Такое разъяснение дал филиал Московского регионального отделения ФСС в письме от 11.05.2021 № 10-16/01-445л.
В вопросе отмечено, что работодатель находится в Москве, а работница-дистанционщица — в Калининграде.
Компания уточнила, в каком размере выплачивается в этом случае единовременное пособие при рождении ребенка.
Филиал МРО ФСС разъяснил, что данный вид гос.пособия выплачивается в размере, установленном по месту проживания работницы. Но только в том случае, если в трудовом договоре с дистанционщиком местом работы является адрес места жительства, то есть Калининград.