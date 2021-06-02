Если компания в процессе проверки не сдаст документы по требованию без объективных на то причин, а решит представить их в суд — это расценят как злоупотребление правом. В этом случае в вычетах НДС откажут, налог на прибыль определят расчетным способом.

Налогоплательщик обратился в суд на налоговую инспекцию, пытаясь оспорить результаты ВНП. А результаты были внушительные, там компании доначислили:

налог на добавленную стоимость в размере 46 423 175 руб.,

пени в размере 15 809 742,92 руб.,

штраф в размере 3 989 150 руб.,

Налог на прибыль организаций в размере 1 599 869 руб.,

пени в размере 439 582 руб.,

штраф в размере 4 309 124 руб.

Перед судом компания пыталась оспорить решение в вышестоящем налоговом органе, там ей отказали.

Как установил суд, гендиректор компании-истца, являясь гражданином Таджикистана, занимает пост гендиректора еще в 16 организациях. Место его пребывания не установлено, судя по всему — вернулся на родину. Бывшая руководитель истца показала нотариально заверенный акт приема-передачи документации действующему гендиру, сама же вспомнить обстоятельства дела не смогла.

Суть же спора — в проверяемом периоде компания представила в ИФНС налоговые декларации по НДС, в которых заявило налоговые вычеты в общей сумме 46 423 175 руб., в том числе за 2014 г. —7 491 771 руб., за 2015 г. —28 560 006 руб., за 2016 г. —10 371 398 руб. Однако при проверке компания не представила документы (ст. 93 НК), служащие основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету.

Далее в решении развернуто расписаны сделки с контрагентами, которых налоговики посчитали спорными. Суд подтверждает правильность выводов налоговиков об искусственном документообороте и отсутствии хозяйственного смысла операций.

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о формировании искусственного документооборота при отсутствии реальных хозяйственных операций».

В итоге, суд первой инстанции подтвердил правоту налоговиков — компания по требованиям документы не предоставила, хотя могла это сделать, А у налоговиков не было возможности проверить данные, указанные в декларациях.

«Поскольку в ходе проведения выездной налоговой проверки общество по требованию налогового органа не представило документы, подтверждающие право на предъявление к вычетуНДС у налогового органа не имелось возможности проверить указанные в декларации данные, отказ в заявленных по НДС вычетах правомерен как соответствующий всем требованиям законодательства о налогах и сборах».

Апелляция и кассация ничего в решении первой инстанции менять не стали. Не стал этого делать и Верховный суд, указав:

«Судебные инстанции указали, что в связи с непредставлением налогоплательщиком в ходе проведения выездной налоговой проверки по требованию налогового органа запрошенных документов, подтверждающих право на предъявление к вычету НДС, у инспекции не имелось возможности проверить указанные в декларации данные.

При этом суды установили обстоятельства, свидетельствующие о формировании искусственного документооборота при отсутствии реальных хозяйственных операций между обществом и спорными контрагентами, а также об умышленных действиях руководителя общества, направленных на создание условий, препятствующих инспекции получить запрашиваемые документы».

Кстати говоря, попытка перевести руководство компанией на гражданина Таджикистана с нотариальной передачей ему всех документов, ключей и печатей, ни налоговиков ни суды не впечатлила. Наоборот, суд указал, что раз была передача — значит документы не утеряны, и у руководителя была реальная возможность их предоставить налоговикам по требованию. Чего сделано не было.

Дело № А53-38376/2019.