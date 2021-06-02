Новое пособие для беременных. Почему бы не платить всем?

Власти думают, что новое пособие для беременных повысит рождаемость. А большинство считают это несправедливостью.

С 1 июля 2021 года беременным с доходами меньше прожиточного минимума и ставшим на учет на ранних сроках беременности будут платить новое пособие. Его размер — 50% от регионального ПМ.

Более подробно о новом пособии для беременных читайте в данной новости.

На совещании с Путиным вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что новое пособие для беременных поспособствует увеличению рождаемости:

«Мы предполагаем, что благодаря этой поддержке минимум 100 тыс. женщин примут решение сохранить беременность и родить ребенка», — отметила Голикова.

Цитата по «Интерфакс».

Однако большинство читателей «Клерка» считает новое пособие несправедливым. Такой вывод следует по результатам проведенного опроса.

Более 70% указали, что если вводятся новые пособия — то пусть уже для всех. И только 9% из всех опрошенных отметили, что они против новой выплаты.