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Налоговикам не понравилась частая выплата дивидендов в ООО. Но это лишь повод для вызова на допрос

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики вызвали на допрос директора ООО. Причина — дивиденды платят чаще одного раза в квартал. Сходила бухгалтер — ни одного вопроса про дивиденды. А еще ей сказали, что очень хотят видеть директора.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«В ООО выплачивались дивиденды чаще одного раза в квартал. Делали так: одно решение и несколько выплат по нему (две выплаты в квартал).

Сейчас директора вызывают на дачу показаний, пояснить, почему дивиденды снимаются чаще одного раза в квартал и почему она не отражена в декларации по прибыли (дивиденды выплачиваются физикам, юрлиц в учредителях нет, с акциями общество не связано).

Директор сам не явится, отдуваться идёт бухгалтер. Скажите, пожалуйста, к чему готовиться? Мы не имеем права по одному решению несколько раз дивиденды платить?».

В комментариях пишут, что запрета платить несколько раз — нет.

«Решение не чаше 1 раза в квартал, выплаты в течении 60 дней от даты решения и не обязательно разово... Сходить, послушать, пояснить».

Еще предлагают на комиссию банка сослаться:

«Можно объяснить тем, что комиссия банка вероятно ниже при размазывании выплат. Думаю, что имеете право платить так. В Решении срок выплаты не позже, чем. Будут пытаться утверждать, что по сути это выплата ЗП, скрытая от взносов».

Кто-то советует позвонить исполнителю и все выяснить:

«Созвониться с исполнителем прежде чем ходить. Часто бывает, что письменных пояснения вполне достаточно».

Автор пишет, что уже созвонилась, велели идти.

«Уже созвонилась. Сказали приходить. Будут всем кабинетом допрашивать».

В итоге, автор в налоговую сходила. Оказывается, дивиденды их вообще не интересовали.

«Коллеги, я сходила в налоговую. В общем, их интересовали не столько дивиденды, сколько наша организация в целом. Спрашивали много всего не по теме и вообще сказали, что они ожидают именно директора, а не бухгалтера. Ни вопроса про частоту выплаты дивидендов вообще. Это была очень странная дача пояснений».

На это автору ответили, что если зовут директора, пусть идет с адвокатом.

«Думаю, что просто пытались выяснить насколько фирма материально богата и насколько директор в коленках жидковат, чтобы потом его прессовать и вытягивать с фирмы деньги. Пусть директор не жмется и идет с адвокатом. Наложники на таких беседах ведут себя как бандиты-рекетиры 90-х».

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