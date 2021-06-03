В день зарплаты каждому сотруднику выдают по 1 копейке, а НДФЛ – огромная сумма. Это нормально?

Как налоговики отнесутся к ситуации, когда по итогам месяца сотрудникам выплачивается «под расчет» в копеечном размере (в буквальном смысле этого слова), а НДФЛ при этом — приличная сумма?

Таким вопросом задалась участница нашего форума.

Дело в том, что в компании принято выплачивать зарплату не два раза в месяц, а три:

15 числа выплачивается аванс за отработанное время;

накануне последнего дня месяца — практически вся сумма за отработанную вторую половину месяца за минусом сущих копеек;

в начале следующего месяца — остатки невыплаченной зарплаты по несколько копеек на брата.

То есть почти вся зарплата выплачивается в виде авансов, а к выдаче по итогам месяца остаются копейки. А так как копейка — тоже деньги, то именно день выплаты этих копеек считается датой, от которой отсчитывается срок для уплаты НДФЛ.

Бухгалтера смущают соотношения выплат.

То есть, выдали авансов на 10 миллионов в течение текущего месяца, Потом до 14 числа следующего месяца провели начисления, в которых оказалась сумма к выдаче 10 миллионов 01 копейка. Выплатили 01 копейку 15 числа и 16 числа перечислили НДФЛ в размере 1 494 252 рублей 88 копеек. — пишет автор темы

Участники обсуждения отмечают, что в НК нет никаких оговорок про соотношения нет, так что в данном случае все законно.

Однако следует иметь в виду, что если второй «аванс» будет выплачен в последний день месяца, то это уже совсем не аванс в его общепринятом значении и возникает обязанность на следующий день уплатить НДФЛ с этой выплаты.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Выплата копеек в зарплату».

Отметим, что на практике часто бывают ситуации, когда после получения аванса во второй половине месяца у сотрудника в принципе не будет зарплаты, например, он уйдет на больничный, в отпуск без сохранения зарплаты.

Поэтому бухгалтеры стараются, чтобы хотя бы 1 копейка причиталась сотруднику к выплате по итогам месяца, чтобы не было проблем с удержанием НДФЛ и заполнением 6-НДФЛ.