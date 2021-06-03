Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В день зарплаты каждому сотруднику выдают по 1 копейке, а НДФЛ – огромная сумма. Это нормально?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Зарплата
Версия для печати

Как налоговики отнесутся к ситуации, когда по итогам месяца сотрудникам выплачивается «под расчет» в копеечном размере (в буквальном смысле этого слова), а НДФЛ при этом — приличная сумма?

Таким вопросом задалась участница нашего форума.

Дело в том, что в компании принято выплачивать зарплату не два раза в месяц, а три:

  • 15 числа выплачивается аванс за отработанное время;
  • накануне последнего дня месяца — практически вся сумма за отработанную вторую половину месяца за минусом сущих копеек;
  • в начале следующего месяца — остатки невыплаченной зарплаты по несколько копеек на брата.
То есть почти вся зарплата выплачивается в виде авансов, а к выдаче по итогам месяца остаются копейки. А так как копейка — тоже деньги, то именно день выплаты этих копеек считается датой, от которой отсчитывается срок для уплаты НДФЛ.

Бухгалтера смущают соотношения выплат.

То есть, выдали авансов на 10 миллионов в течение текущего месяца, Потом до 14 числа следующего месяца провели начисления, в которых оказалась сумма к выдаче 10 миллионов 01 копейка. Выплатили 01 копейку 15 числа и 16 числа перечислили НДФЛ в размере 1 494 252 рублей 88 копеек.

— пишет автор темы

Участники обсуждения отмечают, что в НК нет никаких оговорок про соотношения нет, так что в данном случае все законно.

Однако следует иметь в виду, что если второй «аванс» будет выплачен в последний день месяца, то это уже совсем не аванс в его общепринятом значении и возникает обязанность на следующий день уплатить НДФЛ с этой выплаты.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Выплата копеек в зарплату».

Отметим, что на практике часто бывают ситуации, когда после получения аванса во второй половине месяца у сотрудника в принципе не будет зарплаты, например, он уйдет на больничный, в отпуск без сохранения зарплаты.

Поэтому бухгалтеры стараются, чтобы хотя бы 1 копейка причиталась сотруднику к выплате по итогам месяца, чтобы не было проблем с удержанием НДФЛ и заполнением 6-НДФЛ.

Зарплатный аванс и НДФЛ: проблемы бухгалтеров и лайфхаки

НДФЛ с аванса удерживать нельзя. Как бухгалтеры выкручиваются из этой ситуации

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама