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Дистационщиков направлять на медосмотр не надо

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель не обязан проводить медосмотры дистанционных работников.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

В отношении дистанционщиков работодатель должен:

  • расследовать несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания;
  • выполнять предписания должностных в отношении норм трудового права;
  • обеспечить работникам обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Дополнительные обязанности работодателя в отношении дистанционщиков, могут быть прописаны в положении об охране труда или других внутренних документах.

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