Дистационщиков направлять на медосмотр не надо

Работодатель не обязан проводить медосмотры дистанционных работников.
Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
В отношении дистанционщиков работодатель должен:
- расследовать несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания;
- выполнять предписания должностных в отношении норм трудового права;
- обеспечить работникам обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Дополнительные обязанности работодателя в отношении дистанционщиков, могут быть прописаны в положении об охране труда или других внутренних документах.