😱 Налоговики требуют от ИП уплатить задолженность по УСН, которой нет

Налоговики прислали требование — хотят уплату недоимки по УСН и заодно пени. А недоимки на самом деле нет, ИП из пострадавшей отрасли.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло требование из ФНС к ИП об уплате недоимки по налогу на УСН за 2019 год и пени. Недоимка на самом деле отсутствует. А присутствует, видимо, техническая ошибка. Как лучше (эффективнее) поступить? ИП из пострадавшей отрасли. Вероятно, поэтому ему было автоматически предоставлено право уплатить налог за 2019 год с отсрочкой в 6 месяцев и рассрочкой в 1 год. Однако ИП на данное право не заявлял и им не пользовался.

Так, в марте 2020 был уплачен налог за 2019 в полном объеме. Декларация подана в июле 2020. На основании декларации годовой платеж по УСН разбили на 12 равных частей. И начали ежемесячно начислять и списывать из суммы возникшей из-за этого переплаты с ноября 2020. Однако при этом прилетело требование на уплату недоимки на самую первую из 12 частей налога и пени на нее.

Хотя, судя по выписке, данную сумму уже начисляли и списывали из „переплаты“ 6 раз за 6 месяцев, начиная с ноября 2020 (т.е. по графику рассрочки).

Переплата сейчас — это сумма налога за 2019 год, за 1 квартал 2020 (налог за 1 кв 2020 ИП уплатил в апреле 2020, так же не воспользовавшись правом на отсрочку и рассрочку) и за 1 квартал 2021. В лк ФНС висит задолженность только по пене. На госуслугах — только по недоимке (без пени). В требовании — задолженность и по тому, и по другому.

Что лучше предпринять? Просто сходить к инспектору ногами и пообщаться? Раньше на исправление технических ошибок это не влияло — все равно списывали с р/с „недоимку“. Писать через ЛК ФНС и ждать ответ? Могут прислать отписку, время потеряется. Сразу писать жалобу? Возможно, эффективно, но срок рассмотрения месяц, а значит опять же могут списать с р/с „недоимку“. А что с блокировкой счета? Блокирую ли счет при этом и если да, то на какой срок?».

В комментариях пишут, все, что автор написала в посте, это нужно написать в ответе на требование.

«Срок, когда надо заплатить, указан у вас в Требовании. Ваш текст — это и есть ответ на Требование, подкорректировать и отправлять и через личный кабинет и через ТКС».

На вопрос автора, когда заблокируют — пишут, что через 10 дней с даты требования. А также пишут, что нужно отправить ответ, тогда не заблокируют:

«Сейчас нужно отправить ответ на Требование. И если всё действительно так как вы написали, то списывать и блокировать не будут. Сейчас в налоговой в программе черте что... Они сами ничего не понимают».

Автор пишет, что надеется, что не заблокировать. И еще одну историю рассказала.

«Надеюсь на это (что блокировать не будут). Был неприятный опыт взаимодействия с ФНС, когда ИП переходил из ФНС в МО в ФНС в Москве: из-за внутренней непередачи данных в срок в течение почти года (!) у ИП со счета списали так же несуществующую недоимку. А про передачу дел из ПФР в ведение ФНС даже вспонимать не хочется, там тоже проблема решалась почти год».

Кто-то еще советует в требовании звездочку около суммы налога поискать.

«Посмотрите внимательно требование, если возле суммы долга по налогу стоит звёздочка значит эту сумму платить не нужно, она отражается информационно как основание начисления пени. Так же внизу таблицы есть общая сумма задолженности, посмотрите если там только сумма пени то просто оплатите их».

Автор пишет, что в требовании все в куче:

«В требовании общая сумма задолженности включает в себя и неустойку, и пеню. В этом и проблема».

Еще раз сказали, что пост автора — это и есть ответ на требование налоговиков. Автор ответила, что отправили через ЛК ФНС, и заодно ИП съездил в инспекцию.