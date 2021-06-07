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😠 Налоговики через полгода прислали акт о нарушении. И заодно вызвали директора на разговор

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики внезапно прислали акт о нарушении, которое было полгода назад. И так ненавязчиво зовут директора в налоговую, «поговорить». Что ему дать с собой, и кого с ним еще отправить?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«ИФНС очнулась и прислала акт о нарушении через полгода. Ладно, ответили, что нарушения нет (6-НДФЛ, реально норм).

Через день прилетело приглашение „на поговорить“ — вызов гендира на обсуждение материалов налоговой проверки.

Очевидны 2 момента:

  • хотят видеть гендира, что не номинал.
  • будут прессовать по маленькому ФОТ.

Что посоветуете, какие документы нести? Декларация у них и так должна быть. Копии платёжек?

PS: хочу отправить вместе с гендиром учредителя (т.к. юристка). Какие доки должен иметь учредитель для „беседы“?

PPS. ИФНС № 5 по Москве, дозвониться „исполнителю“ нереально».

В комментариях попросили уточнений, о чем в требовании пишут.

«Написано, о чем именно будет речь? Есть ответ из управления, если не конкретизировано, можно игнорировать. Т.к. вызов составлен с нарушением».

Автор пишет, что именно было:

«Конкретно нет. в общем — про 6-НДФЛ за 1 полугодие 2020:

  • камералили 6-НДФЛ
  • прислали акт (с опозданием на полгода), что несвоевременно уплачен НДФЛ.
  • я отослала возражение с детализацией и копией платёжек, что нарушений у нас нет.
  • в ответ получила размытое приглашение „на поговоить“».

Еще завязался небольшой спор о том, с кем идти в налоговую и что с собой брать.

«Раз уж приглашают поговорить, то не надо никого в дополнение отправлять — это у них обычно вызывает настороженность. И никакие документы при разговоре тоже не требуются. А вот знать операционную деятельность — надо. Вопросы будут из этой области».

Автор пишет, что директор все знает, но просто странно, что вызвали.

«Проблем в знании операционной деятельности у директора нет. Лично мне показалось странным подобный вызов „на поговорить“. Ибо с декларацией всё прозрачно».

В ответ пишут, что раз все знает — пусть идет один и без документов.

«Тогда пусть идет один и без документов. Я и на допросы без документов хожу, если только они заранее не требуют что-то принести».

На вопрос автора, что там будет, пишут:

«Задают вопросы по перечню — можете поискать в инете, он не секретный, но официально, конечно, не выложен на сайте ФНС. Вопросы все по операционной деятельности. Когда директор реальный руководитель — он с легкостью на все ответит».

На это пишут, что юрист точно лишним не будет:

«Нее, если учер юрист — точно не лишнее. Если разговор простой и ни о чём, просто знакомство — хуже не будет от присутствия учера. Если же планируется наезд типа срочно доплатите налоги а то айяйяй — то учредитель-юрист точно лучше их пошлёт по адресу, чем наемный директор».

И еще довод в пользу юриста:

«Юрист лишним не бывает. Как вариант, сказать, что в политике компании любой вызов в органы должен сопровождаться юристом».

Вообще, странная позиция, что бы директор один шел. Налоговики порой сильно давят, если директор один будет.

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